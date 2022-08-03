《非常律師禹英禑》吻戲花絮公開：導演耐心指導兩人呈現最美畫面，姜泰伍私心被朴恩斌發現！

此外，編劇還有透露了「英禑&濬浩」後半段的愛情線看點哦～。

熱門韓劇《非常律師禹英禑》在上週 EP.10 的尾聲迎來兩人的初 KISS，官方也釋出了這令人期待已久的花絮片段，燈光美氣氛佳的最強助攻，就是導演本人啦！XD

▼完整花絮影片：



這經典的一幕都要多虧導演的耐心&細心指導，剛開始排戲「眼神對視」時，朴恩斌（英禑）露出不明所以的眼神，瞬間逗笑了姜泰伍（濬浩），導演說：「不～英禑應該也知道濬浩要做什麼啦！哈哈哈～。」測試燈如何打開和關上也成為這一幕曖昧氣氛的最強道具。



當姜泰伍說出「嘴稍微張開、眼睛閉起來」的關鍵台詞時，導演表示：「其實也不是濬浩很會親才教的，兩個人都是心跳加快的那種氣氛，就算英禑停下來問也是，沒有完全回神的狀態。」在這樣如此細節的指導下，朴恩斌也順勢整個人靠上去，完成了最終的動作設計。



之後，連同兩人KISS的畫面，因為會拍出黑色剪影，導演也提醒兩人角度不要太斜不然會重疊，為了給觀眾呈現更唯美的畫面而努力的溝通著。拍完之後，導演也一直稱讚畫面呈現的很漂亮，效果很好。



三人一起確認畫面時，姜泰伍說：「我已經提前做好準備了。」朴恩斌表示贊同的回應：「你的嘴唇為了迎接我出來很多，哈哈。」姜泰伍害羞地說：「我的內心被發現了！」兩人你一言我一語的，吻戲後的感覺也相當甜蜜啊～。



另外，文智媛編劇更透露了關於英禑和濬浩後半段的愛情線看點：「英禑在專注於自我世界的成長過程中，我認為邀請其他人進入她的世界，並與她同行配合是相當必要的一部份，所以說英禑的愛情故事也是不可缺少的內容。」、「如果前半部是描述他們倆如何陷入愛情的過程，那麼後半段就會展現出更深層的苦惱。」鯨魚CP接下來又會如何一起面對現實的考驗呢？



▼《非常律師禹英禑》今晚將播出EP.11預告，英禑和濬浩的社內戀愛即將展開：



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