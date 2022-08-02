《少年法庭》确定制作第二季！期待原班人马回归，导演还曾透露：「可以描写沈恩锡和黄始木的对决」

《少年法庭》讲述厌恶少年犯的法官沈恩锡（金憓秀 饰）在地方法院少年法庭上任时遇到的少年犯罪和围绕他们的故事。

以实际事件爲主题的插曲和虚构故事，既真实又有深度的故事抓住观众的心。从今年2月底公开到4月为止，在韩国、海外地区都受到高度关注。而《少年法庭》只有短短10集，也让不少观众都在敲碗第二季。



1日，据 블로터 报导：「《少年法庭》第二季将於今年8～9月之间投入事前准备。事前准备是指拍摄前准备制作阶段，包括制作组的构成、角色确定、装备准备、剧本制作等全过程。」



而第二季的制作一样由洪钟灿导演执导，今年2月他就曾暗示第二季的可能性。采访中表示：「第二季从少年犯的立场出发，描绘少年犯的环境、他们所处的故事，虽然他们去了少年院接受教化，但为何无法『重生』，针对少年犯身处的环境，去描绘那些少年犯的故事。」



洪钟灿导演也透露过：「如果曹承佑能够特别出演的话，应该可以描写沈恩锡和黄始木（曹承佑 饰）的对决。」表达了想让《秘密森林》的检察官黄始木和《少年法庭》的法官沈恩锡出现在同个场景里的想法。大家...应该也很想看他们演技大对决吧！也希望在找上禹英禑（朴恩斌 饰）啦～



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