「爱情」全纪录！《文明特急》搜罗清潭洞夫妇放闪名场面，两人太爱腻在一起让JaeJae &田慧振听不下去XD

原来合拍电影是藉口，藉机多见彼此才是真的XD

演艺圈知名死党「清潭洞夫妇」李政宰与郑雨盛合演的全新电影《猎首密令》即将上映，他们与演员田慧振（全慧珍）来到《文明特急》作客，主持人JaeJae再度做足了功课，把两人台面上放闪的名场面全复习一遍，复习到「太腻」连自己都看不下去XD

李政宰与郑雨盛23、24年前首次合作电影《没有太阳》（1999上映，又译日出城市）结下了深厚友谊至今。就当时的采访，李政宰可是肯定两个人的友谊会长久，表示郑雨盛多情但不滥情，「觉得自己收到了他一点情意」。郑雨盛在旁马上证实：「给了情意。」



其他单独采访，李政宰大方透露两人之间的爱称：「我会叫他『亲爱的』，像爱人一样。」郑雨盛也说两人「聊天之后发现互有好感」，「隔空放闪」的作为让JaeJae忍不住说：「根本就是情书啊！」两位主角忆当年也笑出来。



最经典的可能是2019年郑雨盛以《证人》拿下青龙电影奖最佳男主角的时刻了。「应该在家里看电视的一个男人，我的朋友李政宰……」为了想即时和李政宰分享得奖喜悦，郑雨盛直接在台上喊话了。



去年10月李政宰开通个人Instagram帐号还事先研究郑雨盛的ID，以「tojws」为灵感（致郑雨盛）取作「from_ijilee」（李政宰笔）。「一般情侣用lovestagrm公开恋爱也不会做到这种程度！」JaeJae说。



搞笑的是，众人聊起李奥纳多（Leonardo）找李政宰合照的趣事，郑雨盛表示自己也在现场，JaeJae听了激动调侃：「这时候也在一起吗？受够了！」惊觉自己是电灯泡的田慧振忍不住开口：「那里也跟著去了？太过分了！我坐错位置了！」



JaeJae问两人「什么时候才不在一起？」郑雨盛回答双方都有戏要拍的时候。田慧振此时又突然意识到了什么：「那我们是为了让你们两人见面才聚在一起的吗？」原来是察觉《猎首密令》就是让两人能连拍戏都能腻在一起的「大蓝图」啊！



JaeJae还找出李政宰23年前就邀郑雨盛演自己执导的电影，李政宰甚至说过：「想听郑雨盛说李政宰是拍得最好的导演。」李政宰解释：「所有导演应该都有这样的梦想，和郑雨盛演员共事时，想被称赞是最好的导演。我也是和他一起合作，才有了那样的野心。」到底《猎首密令》是什么样的电影呢？观众就得进电影院一探究竟了。

▼《文明特急》节目影片



除了《文明特急》放闪之外，清潭洞夫妇还将在本周日（7日）播出的《家师父一体》大现友谊，预告中李政宰又丢情话：「很照顾人，所以就一直这样交往了。」还看著郑雨盛复诵了「交往了」几个字，郑雨盛和他斗起嘴来：「说话要小心啊！」



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