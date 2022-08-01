贈票：韓國首部航空災難電影——《緊急迫降》香港優先場

大鐘奬導演韓在林和《與神同行》重金班底轟動康城影展參展作《緊急迫降》，將與韓國8月4日緊貼上映！想優先看到嗎？KSD現在送出電影《緊急迫降》香港優先場給大家，感受真實改編史無前例空中恐怖襲擊故事！

詳情請參考以下：

送出： 《緊急迫降》香港優先場戲票２０張 (送出給10位，每位可得2張)

優先場時間：8月3日 （星期三）21:10

優先場地點：Premiere Elements (圓方)

活動日期：即日起至8月2日

公佈日期：8月2日中午

（會在此頁面公佈！）

請按以下指示參加活動～

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(2) 請按此填寫參加表格 😉

*使用iPhone APP瀏覽本頁者，請長按著＂這裡＂來打開參加表格

＊本活動供：KSD香港用戶參加

＊是次活動的電影券／交換券／獎品／需要得獎者到現場認領及觀賞

故事大綱：

資深警探具仁浩隊長（宋康昊 飾）收到一宗飛機恐怖襲擊的情報，調查期間卻發現疑犯柳鎮錫（任時完 飾）早已秘密登機，更驚覺愛妻亦登上了同一航班，使他倍感擔憂。柳鎮錫於三萬呎高空中散播生化病毒，令乘客逐一離奇死亡，雖然被患有飛機恐懼症的暖心爸爸朴在赫（李炳憲 飾）成功制伏，但已無法阻止致命病毒在機上傳播。此時，以國土交通部部長金淑姬（全度妍 飾）為首的應變中心迅速成立，可惜各政府部門聯手後還是無計可施…… 倖存的150名乘客被困機艙，慘變生化炸彈，同時機上燃料隨時耗盡，機上眾人生命危在旦夕！到底應該冒險展開救援讓飛機迫降，還是要空中擊落以遏止病毒傳播全球？



本次交換券為「電影門票/交換券」使用規範：

* 電影交換券/門票為非賣品

＊放映時間依上映戲院現場公布為準，逾期作廢，不得折合現金

＊本票券或需加蓋本公司鋼印或印章始生效，盜版本券者，依法究辦

＊片商保留修改及更動此券使用方式之權利，如有更動以戲院現場公布為準

特別鳴謝合作方：Edko Films Ltd. 安樂影片

圖片: Edko Films Ltd. 安樂影片提供

注意：

- 韓星網會把得獎者的參加資料交予主辦方/片商，以供核對及送出禮品／門票之用。（非得參加者同意，資料不會用於其他用途）

- 上述禮品為非賣品

- 嚴禁透過網路拍賣等，黃牛等向第三人兜售、轉賣，違者如經查獲將依法究辦

- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格

- KSD韓星網或合作方保留一切對活動細則更改之權利

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