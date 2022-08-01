PSY「濕身秀」演唱會再惹爭議：外籍勞工高空墜亡

歌手PSY演唱會工作人員身亡事件引發熱議。

PSY近段時間接連開唱，舉辦了「濕身秀」演唱會，後期在舞台拆除工作中，一名20多歲外國勞工墜落身亡。 據韓國消防當局透露，31日下午3時53分許，一名20多歲蒙古籍男子A某從江原道江陵綜合運動場上的舞台墜落，舞台構建物有15米左右，而事故發生前一天下午PSY在這裡舉辦了演唱會。

據悉，A某隨後被送往附近的醫院救治，但最終因搶救無效身亡。警方初步推測A某是在拆除舞台設施過程中滑倒跌落，正在就他是否遵守安全操作規定進行調查。



對於此次的事件，PSY方面表示：「對因意外事故而離世的故人表示由衷的哀悼，將竭盡全力照顧故人的最後一程，並會採取對策、承擔起責任，防止類似事件再次發生。」

PSY的「濕身秀」在這段時間裡引發了數次爭議，先是被指過度浪費水資源；其次是韓國目前還處於疫情中，但演唱會上仍有大部份歌迷未佩戴口罩而違反防疫規定；接著又有不少歌迷在參加完演唱會之後上網爆料稱染上COVID-19，防疫當局也稱接到不少諮詢，正對此進行調查中，恐造成集體感染。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞