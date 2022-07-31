《非常律師禹英禑》朴恩斌X姜泰伍過往的「古裝&現代劇」的人設配對都很有CP感！哪一組是你的最愛

我個人是特別喜歡古裝劇的配對…虐戀萬歲！！！

★《戀慕》扮成王世孫的公主：李輝VS《綠豆傳》愛上對手的車律武



兩人各自與他人有婚約，因雙胞胎哥哥死亡，公主不得不假扮成王世孫李輝，而車律武性格體貼溫柔，也是擁有繼承王位資格的遠親，雖然嚮往自由但背負著家族使命，而在接觸對手李輝的過程中，默默愛上了他…。



最終發現李輝是女兒身的車律武，決心謀反奪取王位，並讓李輝假死，事實上是為了放她自由自在的生活。

★《秘密之門》惠慶宮洪氏VS《綠豆傳》由愛生恨的綾陽君



兩人小時候有過一段情，但洪氏最終還是嫁給了世子，綾陽君由愛生恨將世子殺死，成為了惡人，洪氏怒視著他說：「這難道就是你想要的結果嗎？」綾陽君回：「所以說當初為什麼拋下我不管呢…。」



★《你喜歡布拉姆斯嗎》音樂系大學生：蔡頌雅VS《Run On》美術系大學生：李映禾



高中時期，李映禾的初戀就是蔡頌雅，兩人無意間又考上了同個大學；蔡頌雅在成為音大生後，被質疑才華不足而感到低落，無意間看見了一幅畫而不自覺落淚，因此認識了才華洋溢的美大生李映禾，也無意間被他說過的話給激勵，兩人在各自的領域努力，互相鼓勵、在挫折中成長的勵志愛情故事。



★《青春時代》鬼靈精怪大學生：宋智媛VS《那個男人 吳秀》高中班導師：金鎮佑



叛逆的宋智媛高中時期就特別喜歡捉弄性格溫吞的班導師金鎮佑，畢業後上了大學也相當渴望愛情，天天參加聯誼卻總是配對失敗，每次都會找金鎮佑訴苦，但在某次宋智媛愛情失意又喝醉，找上金鎮佑談心，隔天醒來卻發現兩人脫光光躺在一張床上～。XD

看著慌張的金鎮佑，宋智媛誇下海口說：「我會對你負責的！」令人心動又爆笑的師生戀曲就此展開～！

以上，大家最喜歡哪一組的配對呢～？或者大家也來發揮創意一下！XD

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