又是回忆杀！WSG Wannabe翻唱女生时代、2NE1歌曲嗨翻！OASISO抒情歌亦引人惊艳

听到「唉唉唉唉唉唉」就想举手了！T-ARA & SeeYa & Davichi当年组的「女生时代」也让人好怀念啊～

昨（30）日《玩什么好呢》（玩甚么好呢）播出了WSG Wannabe演唱会第一部分，除了演唱已发行的歌曲以外，三个小分队亦带来翻唱舞台嗨翻全场。

Gaya-G唱的不是别人的歌，是阵中李宝蓝原属团体SeeYa的歌。2009年SeeYa曾与T-ARA、Davichi合组特别团体「女生时代」，Gaya-G即演唱了女生时代（又译女性时代）的〈Wonder Woman〉与〈女生时代〉，一出场就带观众回到当时的年代，开口更是将气氛炒热，抒情女团完全变身「Power女团」。听了女生时代经典组曲，有网友感动留言：「两首都是名曲，想不到2022还能听见。」



4FIRE很干脆的演唱和团名有关的2NE1〈FIRE〉，光是前奏就让人热血沸腾，因为这首歌太经典了啊！是经典女团2NE1的名曲之一，也是KPOP中的名曲。从画面中也可看见主持人代表们也忍不住跳起舞来。



最惊艳的也许是OASISO了，因为OASISO出道曲是舞曲，此次演唱会带来《孤单又灿烂的神－鬼怪》名OST，Ailee的〈像初雪般走向你〉。尹恩惠、KOTA、朴真珠与赵贤雅四种音色的组合让网友听了感动不已，甚至感到遗憾表示：「如果出道曲是抒情歌就好了。」



▼WSG Wannabe翻唱舞台，依序是Gaya-G〈Wonder Woman〉与〈女生时代〉、OASISO〈像初雪般走向你〉、4FIRE〈FIRE〉



▼听完翻唱舞台，不妨回顾回顾原唱，真的是回忆杀呢！









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