「好漂亮！」WSG Wannabe實體專輯今日開始預購，《玩什麼好呢》今晚播出演唱會內容

小編老實說原本的風格真的太華麗XD 實體專輯讓人超想收藏！！

和先前SSAK3、‎MSG Wannabe等短期企劃團體一樣，《玩什麼好呢》也要推出WSG Wannabe實體專輯，今（30）日起開放預購。

一改先前走的華麗風格，WSG Wannabe實體專輯採簡約設計，封面照設計成復古收音機的模樣，搭配柔和的粉紅色，迅速攫人目光。內部包裝會有18種小卡，包括12為成員，以及由貓咪、茂斯卡（全炫茂）與具俊曄共同繪製的音源封面照，另外還有紀錄WSG Wannabe出道之旅的寫真集、貼紙、迷你人形立牌……一公開就引起網友稱讚「好漂亮」，紛紛表達想收藏的意願。



▼WSG Wannabe原本的風格較為華麗



該專輯會收錄WSG Wannabe團體曲〈Wonderful Love〉、〈閉上眼睛〉，還有三個小分隊Gaya-G、4FIRE與OASISO各自的三首歌曲，〈保留當時那個瞬間〉、〈想你了〉與〈Clink Clink〉。

實物專輯今日起透過W概念、SSG.COM網站進行預購，包括先前的音源收益，此次實體專輯收益也將全數捐贈作為公益。

另外，今晚播出的《玩什麼好呢》，會播出先前舉行的演唱會內容。先公開片段及照片如下：



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