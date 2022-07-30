BTS j-hope上《IU's Palette》與IU合唱對視超害羞，IU 稱讚他真的超有誠意：「第一次有人事先來練習」

畫面真的太美好了～！大家千萬不要錯過 IU 和 j-hope 的合唱。

網路人氣音樂節目《IU's Palette》邀請到了最近 solo 活動的 BTS 防彈少年團成員 j-hope 出演，兩人在節目上滿滿的互動讓粉絲看了很滿足。



IU 說這是本節目第一次有人來我們的合奏室事先練習，j-hope 表示：「其實…我是第一次現場演唱（這首歌），幸好有去練習，因為不是簡單的節目，覺得多用點心是對的，覺得就算多花些時間，也要做好才行，我是這樣想的。」



IU 回覆：「這一點真的是非常了不起，其實我也錄製了14期，從來沒有去合奏室練習過，不過 j-hope 特地去了合奏室，擔心自己會出錯，但你肯定很忙吧？」j-hope 謙虛的表示：「沒有，其實不會很忙，有很足夠的時間。XD」IU 則一直稱讚 j-hope 很有誠意，她和工作人員都被感動到了，所以也做足了準備。



▼兩人的合唱可快轉到 13:50。（設定中可開啟中文字幕）



《Equal Sign》（等號）IU還說最後的對視，能看見 j-hope 的瞳孔在震動，太害羞了吧～！！這首歌之後，還緊接著一起演唱了《Pierrot Laughs At Us》（小丑看到我們會笑吧）。



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