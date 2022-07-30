[分集劇情]《Insider》反轉到最後一分鐘！姜河那與李裕英的最後苦笑意義深遠！「惡的循環永不消失」（EP15－16完）

[有雷]《Insider》充滿了每人的利益糾結以及互相利用，劇情複雜度相當高，也可能讓很多觀眾們跟到一半就放棄了。不過在最後兩集連回了第一集的開場情與一開始姜河那入獄調查的關鍵證據，除了范冰冰還有最終回驚喜登場的《犯罪都市》河俊！

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《Insider》老狐狸都會長看破了吳秀妍（李裕英飾）與金耀漢（姜河那飾）表面不合但其實仍攜手，於是被吳秀妍滅口。而范冰冰前來接管賭場，並放出消息「誰殺了金耀漢，就是下一個賭場經理」，造成楊氏兄弟與黑幫趙海夏等人都前進賭場殺耀漢，而成為一場血戰。此時正好耀漢的同期洪在善檢察官也前往賭場打算調查吳秀妍的真實身分，卻直接在電梯前被黑道捅了一刀而意外死亡，造成其父親對尹炳旭（許城泰飾）的積怨更深。



吳秀妍與金耀漢假意自首被捕，是為了引來尹炳旭，原來耀漢早已得手一開始自己入獄在找的李泰光影片，裡面除了楊俊海外賭博的畫面外，更錄到了尹炳旭的不良計畫，用自己太太的公司為人頭戶收取不當利益。握有些證據，讓尹炳旭不得不在法庭上低頭，一一承認自己的罪狀，想要留著一口氣在牢獄中復仇。在移送到監獄途中，被吳秀妍劫車，開槍打傷了他的腿讓他不良於行，更施打毒品讓他終身成癮，後半生將付出慘痛代價。吳秀妍用自己的方式復仇完成，也自首入獄服刑。



金耀漢的復仇計畫看似告一段落，不過他更恨的還有一開始領他入局卻背叛了他的睦震衡（金相浩飾），以及在賭場背後操控的金主們。其實睦震衡也早已安排了自己的人馬，在之前的血戰中讓楊氏兄弟的弟弟楊俊身亡，知道耀漢會與哥哥楊和合作剷除尹炳旭，自己則是掌握神仙棟的金主，於是利用老人家的勢力把自己推上了中央地檢署的最高位置，不過耀漢也安排了楊氏兄弟的哥哥楊和，收拾掉睦震衡。



劇情再度反轉讓耀漢處於弱勢，更莫名其妙被一群黑衣人擄走。不過在半途卻遇到有人劫車，耀漢被帶到一個寺廟，眼前竟然出現了國情院要員（河俊飾），他表示希望能與耀漢合作，他們的目標是國際金融要犯范冰冰……耀漢露出了一陣苦笑，抓了萬惡的尹炳旭之後還有更多惡人浮出水面，原來缺了人的位置會不斷自動遞補，而惡循環永無結束的一日……



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