【有片】《機智醫生生活》官方IG無預警公開花絮！劇中四對CP都笑的超甜 ♥

當初追劇的時候，哪對CP最讓你心動呢？（笑）

tvN電視劇《機智醫生生活》於2020年播出第1季、2021年播出第2季。由《請回答系列》申元浩導演與李祐汀編劇攜手打造，以醫院為背景，描述醫生、護理師和患者之間，圍繞著生命進行拼死奮鬥的溫馨故事。曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都等人主演，五位主角在劇中被稱為「99S」。

電視劇終映後，「99S」出演由羅PD製作的綜藝節目《機智山村生活》，並邀請一起出演作品的申鉉彬、金海淑、趙怡賢、裴賢聖、丁文晟、安恩眞等人，還有申元浩導演擔任嘉賓，展現與劇中不同的魅力。

昨日（28日）晚間，《機智醫生生活》官方Instagram無預警公開花絮影片，令許多粉絲又驚又喜！四對CP分別是：雋婠（鄭敬淏）X翊純（郭善英）、碩亨（金大明）X敏荷（安恩眞）、政源（柳演錫）X冬天（申鉉彬）、翊晙（曹政奭）X頌和（田美都）。每對CP都笑的超甜蜜，不知不覺也被感染到幸福的氛圍～

劇組表示：「#不是在玩 #正在努力製作中 #希望大家再等一會兒 #ㅂㄹㄹㅇ」由此推測，應該是藍光導演版正在趕製中，喜歡《機智醫生生活》的粉絲們記得開始存錢，等進一步消息公開後，就可以準備買回家收藏囉！

早在今年（2022年）2月，劇組就於官方IG公開會製作《機智醫生生活》藍光導演版的消息，其中更包含演員們的特別解說。從貼文下方的留言則可以看到，不少粉絲盼望著《機智醫生生活》拍攝第3季。官方目前對於第3季沒有計劃，最現實也是最大的問題，就是演員們的檔期很難配合。不過，就如忠實粉絲所說的，永遠會等，說不定哪天就等到了呢！

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞