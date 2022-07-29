【有片】《机智医生生活》官方IG无预警公开花絮！剧中四对CP都笑的超甜 ♥

当初追剧的时候，哪对CP最让你心动呢？（笑）

tvN电视剧《机智医生生活》於2020年播出第1季、2021年播出第2季。由《请回答系列》申元浩导演与李佑汀编剧携手打造，以医院为背景，描述医生、护理师和患者之间，围绕著生命进行拼死奋斗的温馨故事。曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都等人主演，五位主角在剧中被称为「99S」。

电视剧终映后，「99S」出演由罗PD制作的综艺节目《机智山村生活》，并邀请一起出演作品的申铉彬、金海淑、赵怡贤、裴贤圣、丁文晟、安恩眞等人，还有申元浩导演担任嘉宾，展现与剧中不同的魅力。

昨日（28日）晚间，《机智医生生活》官方Instagram无预警公开花絮影片，令许多粉丝又惊又喜！四对CP分别是：隽婠（郑敬淏）X翊纯（郭善英）、硕亨（金大明）X敏荷（安恩眞）、政源（柳演锡）X冬天（申铉彬）、翊晙（曹政奭）X颂和（田美都）。每对CP都笑的超甜蜜，不知不觉也被感染到幸福的氛围～

剧组表示：「#不是在玩 #正在努力制作中 #希望大家再等一会儿 #ㅂㄹㄹㅇ」由此推测，应该是蓝光导演版正在赶制中，喜欢《机智医生生活》的粉丝们记得开始存钱，等进一步消息公开后，就可以准备买回家收藏罗！

早在今年（2022年）2月，剧组就於官方IG公开会制作《机智医生生活》蓝光导演版的消息，其中更包含演员们的特别解说。从贴文下方的留言则可以看到，不少粉丝盼望著《机智医生生活》拍摄第3季。官方目前对於第3季没有计划，最现实也是最大的问题，就是演员们的档期很难配合。不过，就如忠实粉丝所说的，永远会等，说不定哪天就等到了呢！

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