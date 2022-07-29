【有片】《非常律師禹英禑》朴恩斌：「接到這個角色感受到責任感。我有沒有辦法不冒犯到任何人，又能把角色演得很自然呢」

朴恩斌回答了有關《非常律師禹英禑》十個問題，她還提到分為上、下兩集的「昭德洞故事」，拍攝時間長達五個月！

第9集以收視率15.8%登上今年（2022年）迷你劇TOP 1的ENA話題作《非常律師禹英禑》，令人好奇他的盡頭究竟在哪裡！隨著電視劇的熱播，海內、外颳起「禹英禑旋風」，觀眾紛紛得到「禹英禑症候群」，大家都在討論「禹英禑」。就小編看到的情況，本來沒在追《禹英禑》的朋友，為了加入話題，也都打開Netflix開始追劇了～XD

飾演女主角的朴恩斌，絕對是大功臣之一。先前她曾拒絕出演該部作品，但導演指定要她，於是她下了一番苦心，透過文獻學習，還勤於與專家學者討論，就位了更加完美呈現「禹英禑」這個可愛的角色。

「The Swoon」公開朴恩斌的採訪，她回答了有關《非常律師禹英禑》的十個問題。「鯨魚」和「飯捲」陪她一起，是不是相當可愛呢？（笑）在當今社會，觀眾們比較常接觸到「刺激」的作品，朴恩斌認為這部單純又純真的作品很療癒。劇中的案件看似平凡，卻非常有意思，角色們也都很惹人愛。

劇中主角「英禑」患有自閉症類群障礙症，不管是哪位演員出演或多或少都會有些顧慮吧？朴恩斌面對這個問題，回答地相當慎重：「接到這個角色時，我感受到一股責任感。我有沒有辦法不冒犯到任何人，又能接受一切，把這個角色演得很自然呢？所以我決定創造屬於自己的禹英禑，不讓任何人感到不開心或受冒犯。」

「英禑」在劇中有著大量臺詞，無論是鯨魚相關知識或者法庭的專業用語。朴恩斌表示，她不像英禑一樣是天才，所以覺得很困難。但是觀眾們給予很多讚美，雖然過程艱辛，但她對結果很滿意。朴恩斌也提及對於劇中角色的認識、劇中演員們的第一印象等。而分成上、下兩集的「昭德洞故事」，拍攝時間竟長達五個月！

更多內容請記得打開影片的中字！不知不覺，劇情只剩下六集，代表再三個星期，就要送走英禑了（哭）且看且珍惜～

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