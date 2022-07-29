【劇透】《非常律師禹英禑》EP.10「鯨魚CP」終於親上了！禹英禑遭遇入職以來最難官司：殘疾人就不能擁有愛情嗎

《非常律師禹英禑》第10集，「鯨魚CP」終於往前邁出了一大步。

禹英禑（朴恩斌 飾）雖然是天才律師，但不可否認的是她也是自閉症患者，在大眾眼中她就是殘障人士，對於愛情，禹英禑也有著自己各種各樣的擔憂和苦惱。 是李濬浩（姜泰伍 飾）打破了偏見，勇敢靠近禹英禑，兩人真摯的愛情讓觀眾們看紅了眼。 這一集的故事頗有深度，殘疾人和非殘疾人之間真的存在著愛情嗎？



禹英禑搭乘地鐵時偶遇了梁正日（李元貞 飾），並在之後成為了他的辯護律師。 鄭明錫（姜其永）認為身為律師卻要以智障受害者的陳述不可靠來作為辯論手段，無法接受攻擊弱者這一點，打算放棄這個案子。 但禹英禑卻相信惠英（吳慧秀 飾）和梁正日之間是純真的愛情，最終決定為其辯護。 第一次開庭，禹英禑拿出了惠英和梁正日之間甜蜜的聊天記錄，想要以此證明他們的關係，卻引起了旁聽席上眾人的不滿。



第二次開庭時，惠英的精神科醫生出庭作證，被問及惠英為何在發生性行為時不反抗，醫生稱：「以愛情為藉口欺騙智障人士，並與之發生親密關係是最惡劣的行為，受害人之所以不反抗是因為擔心一旦反抗就會失去這段關係。 」崔秀妍（河允景 飾）在進行反對詰問時拿出了梁正日和惠英的聊天記錄，反駁醫生所說的「智障人士很難有自主選擇性行為的權利」，卻又因對方的質問敗下陣來。雪上加霜的是梁正日在一年前曾經因為和另一名智障女生交往而被警方調查，這令禹英禑很是混亂，甚至說出了「如果你和申惠英不是真心相愛的話，我也沒有繼續為你辯護下去的理由」的話，但梁正日一再表示他和惠英是真愛。



禹英禑決定再次相信兩人一次，看到惠英因害怕媽媽而無法表達自己，她告訴對方：「殘疾人就不能愛上渣男嗎？ 你感受到的一切是愛情還是性暴力，你得自己判斷，不要想著讓媽媽和法庭替你做決斷。 」 第三次開庭又是一番波折，檢察官先是公開了惠英手腕受傷的照片，導致惠英陷入了極度的恐慌和不安中，直接在法庭上大哭起來，根本無法表達自己的意願和想法。

這場官司是禹英禑入職以來最困難的一次，惠英媽媽指責她不要因為自己是自閉症就不懂裝懂，覺得了解所有殘障人士的心理。 禹英禑在接二連三的打擊之下認清了社會現實，殘疾人和非殘疾人之間的愛情並不被社會所認可。禹英禑自己何嘗不是這樣的處境？ 她和李濬浩的面前也隔著一道名為「殘障」的現實之牆。 朋友的一句「這不是愛情而是憐悯」激怒了李濬浩的同時也敲醒了他，在聽到禹英禑說「殘疾人光有喜歡還不夠，因為即使我說這是愛情，但其他人否認的話，那麼這就不是愛情」之後，李濬浩坦白：「不管別人說什麼，我說是愛情，那就是愛情。 」 禹英禑繼續追問：「和我相愛會很難，這樣你也要繼續嗎？ 」李濬浩一邊說著「是」，一邊吻向對方，兩人的初吻既美好又帶著心酸。



「鯨魚CP」的初吻也帶動了收視率，第10集收視率（全國基準）為15.2%，瞬間最高收視率達到了19.2%，人氣依舊火爆。

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