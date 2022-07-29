tvN《小婦人》定檔9月首播！《細胞小將》金高銀、《魔女食堂》南志鉉、《殭屍校園》朴持厚飾演「三姐妹」，男主角是《魷魚遊戲》魏嘏雋

《文森佐》導演攜手《Mother》編劇，還有堅強的演員陣容，只有12集不曉得會不會不夠看？

tvN新週末劇《小婦人》定檔9月播出並公開首版海報。該部作品由《黑道律師文森佐》金熙元導演執導、《Mother》鄭瑞景編劇執筆，以家境清寒的三姐妹作為展開，描述她們面對「金錢」這個人生議題時，各自如何以不同的方式對抗權勢滔天、韓國最富有的財閥家庭。

近期迎來《柔美的細胞小將2》終映，同時以該部作品拿下「第1屆青龍系列大獎」之「視后」的金高銀，飾演吳家長女「仁珠」。由於在極端貧困的家庭環境下長大，意識到只有金錢才可以守護自己和家人。

去年（2021年）在《來魔女食堂吧》飾演「鄭珍」的南志鉉，此次在《小婦人》中飾演吳家次女「仁京」，是位不向金錢低頭，正義感和責任感很強的新聞記者。

而以Netflix人氣殭屍劇《殭屍校園》打開知名度的朴持厚，飾演吳家忙內「仁惠」，由於家境貧寒，她從來沒有用過好的顏料，憑著天才繪畫實力考入名校。

以Netflix《魷魚遊戲》得到火爆人氣，之後又在《Bad and Crazy》與李棟旭展開「Bromance」的魏嘏雋，飾演出身英國名牌大學的顧問「崔道日」。長相帥氣的他，業務能力超群，判斷力、分析力在業界數一數二。在吳家大姐仁珠捲入某大事件時，來到她的身邊。

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