tvN《小妇人》定档9月首播！《细胞小将》金高银、《魔女食堂》南志铉、《僵尸校园》朴持厚饰演「三姐妹」，男主角是《鱿鱼游戏》魏嘏隽

《文森佐》导演携手《Mother》编剧，还有坚强的演员阵容，只有12集不晓得会不会不够看？

tvN新周末剧《小妇人》定档9月播出并公开首版海报。该部作品由《黑道律师文森佐》金熙元导演执导、《Mother》郑瑞景编剧执笔，以家境清寒的三姐妹作为展开，描述她们面对「金钱」这个人生议题时，各自如何以不同的方式对抗权势滔天、韩国最富有的财阀家庭。

近期迎来《柔美的细胞小将2》终映，同时以该部作品拿下「第1届青龙系列大奖」之「视后」的金高银，饰演吴家长女「仁珠」。由於在极端贫困的家庭环境下长大，意识到只有金钱才可以守护自己和家人。

去年（2021年）在《来魔女食堂吧》饰演「郑珍」的南志铉，此次在《小妇人》中饰演吴家次女「仁京」，是位不向金钱低头，正义感和责任感很强的新闻记者。

而以Netflix人气僵尸剧《僵尸校园》打开知名度的朴持厚，饰演吴家忙内「仁惠」，由於家境贫寒，她从来没有用过好的颜料，凭著天才绘画实力考入名校。

以Netflix《鱿鱼游戏》得到火爆人气，之后又在《Bad and Crazy》与李栋旭展开「Bromance」的魏嘏隽，饰演出身英国名牌大学的顾问「崔道日」。长相帅气的他，业务能力超群，判断力、分析力在业界数一数二。在吴家大姐仁珠卷入某大事件时，来到她的身边。

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