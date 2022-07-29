因《非常律師禹英禑》人氣太高，連這些東西都搶手起來：超想擁有同款XD

《非常律師禹英禑》人氣有多厲害呢？ 就是連小道具都備受關注。

優質的電視劇，往往會根據劇情需要，在人物穿搭上上下功夫。 電視劇一旦熱播，主演們的「同款」就會掀起一陣陣購買熱潮。 最近一段時間《非常律師禹英禑》就帶火了不少配飾，讓我們一起來看看吧。

禹英禑（朴恩斌 飾）一登場就是秋冬Look，米白色的套裝搭配了一隻深棕色的斜挎皮包，一下子就引起了時尚潮人們的關注。 皮包線條簡約、完全看不到LOGO，非常低調，同時大呎寸滿足了律師女主的日常資料的需求，實用性也很強。 電視劇播出後，同款包已經賣到脫銷，據說要等到9月才有新貨供應上。



因為主人公酷愛鯨魚，劇中出現了不少關於鯨魚的配飾，這隻木質鬧鐘就是其中之一，前後搖擺，尾巴還會上下翻動的小鯨魚是點睛之筆，讓原色系、看上去稍顯枯燥的鬧鐘瞬間靈動起來。 不過最近因為太過暢銷，商家已經不接單了，最快也要等到9月底才能再下單。



"고래를 사랑하는 우영우의 방에 놓인 고래 시계도 완판됐다"



"앙증맞게 움직이는 이 시계는 일본 업체 ‘키코리’의 수제품이다"



"공식 홈페이지의 가격은 2만5300엔(약 24만3600원)이지만, 현재 해외 직구 쇼핑몰 등에선 40만원대까지 가격이 치솟은 상태다"



조선일보#우영우#고래시계 #KICORI pic.twitter.com/ZaYfBnBqBS — Archive (@agitrr) July 24, 2022

고래시계 변호사 우영우 Kikori 고래탁상시계

구매 링크 클릭

https://t.co/Qan12K8EvS

"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다." pic.twitter.com/irBuo2HsRF — 쇼핑 연구소 마켓 셀러 (@piachu763) July 25, 2022

有沒有人喜歡這個鯨魚鑰匙扣的呢？ 一直掛在禹英禑的包上，造型圓潤可愛，依舊是賣斷貨的狀態。





「爹系上司」鄭明錫（姜其永 飾）也是劇中人氣火爆的角色之一，每一次現身都西裝革履的他都帥氣與風度並存，讓人頓生好感，尤其是在眼鏡的加持下，專業度暴增，散發著知性歐巴的魅力。



最後一個HOT ITEM就是原作小說，劇集末尾都會用一句話來簡單概括故事，而這些語句都摘抄自小說，《我為什麼替他們辯護》、《一個喜悅可以戰勝一千個痛苦》、《法庭高手》等原作已經成為各大書店的暢銷書籍。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞