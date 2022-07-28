《非常律師禹英禑》刷新今年迷你劇最高收視！下集聚焦殘疾人情路障礙，男女主關係或受影響！

昨晚播出的ENA水木劇《非常律師禹英禑》第9集全國收視率15.8%，瞬間最高收視率衝到20%，不僅是同時間段所有電視節目收視率第一位，也是今年開播的所有迷你係列劇的第一。

《非常律師禹英禑》從開播到現在呈現非常穩定的上升趨勢，第9集已經成為韓國無線台歷代收視率TOP 10，僅次於《梨泰院Class》（16.5%），很好奇最終會衝到第幾位呢~



*以下內容包含第9集關鍵劇情！



第9集「吹笛人」講的是「兒童解放軍總司令官」方屁噗的案件，他擅自把補習班車輛開進山裡帶小朋友們玩耍，結果被懷疑誘拐兒童。 方屁噗的母親和律師都希望爭取減刑，但他本人毫不在意，也不感到羞愧或悔過。 大人都不理解他，禹英禑則在跟小朋友們聊天後明白了他的用意。 方屁噗邀請小朋友們來參加他的審判，臨近入獄仍自豪地帶著大家再次講出兒童解放宣言，給觀眾留下深深震撼和感動。



此外，女主角的單向告白也終於等到了回答。 李濬浩為如何回應英禑感到苦惱，剛好缺乏眼力的權敏宇推了他一把，濬浩立即跑去公司對英禑說：「我喜歡妳！」



但是！緊接著的下集預告就讓人再次為他們的LoveLine擔憂。 下集是關於普通人與智慧障礙人士的案件，警方懷疑男生性侵心智慧力不足的女生，但兩人堅稱彼此之間是愛情。 這讓一向主動的英禑產生猶豫和無力感：「對身心障礙人士來說，光有喜歡的心意好像不夠。 」究竟案件和男女主的關係將如何發展，就等今晚揭曉啦！



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