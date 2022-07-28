《驚奇隊長2》預計於明年（2023年）上映！朴敘俊會以什麼樣的角色出現令人好奇

距離《驚奇隊長2》預計上映的時間還有整整一年（2023年7月28日），就讓我們一起期待吧！



漫威日前在「SDCC 2022」公開一系列未來動向，雖然沒有提及預計於明年（2023年）7月28日上映的《驚奇隊長2》，但作為繼馬東石（出演《永恆族》）後第2位出演漫威電影的韓國演員朴敘俊，他所飾演的角色令粉絲好奇。

起初，據美國媒體報導，朴敘俊有望飾演韓裔10代英雄「Amadeus Cho」，但也不排除擔任反派角色的可能。

再來，又有消息指出，朴敘俊可能飾演「驚奇男孩」諾瓦拉。漫畫中，諾瓦拉是克里人，為雙性戀。他被改造成超級戰士，在秘密入侵期間，曾短暫成為「驚奇隊長」。後來又被哄騙加入「黑暗復仇者聯盟」，在對黑暗復仇者聯盟失望後，便放棄驚奇隊長的稱號。

而最近的消息是，朴敘俊可能在《驚奇隊長2》飾演來自音樂星球「阿拉德納」的領導者，出於政治聯姻會與「驚奇隊長」結婚，電影還融入「歌舞劇」的元素。

不過，一切還是以官方消息為主！不論飾演什麼樣的角色，這趟「漫威之旅」，對於朴敘俊而言是很好的經驗。期待在漫威電影裡看到歐吧～

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