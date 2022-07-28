《惊奇队长2》预计於明年（2023年）上映！朴叙俊会以什么样的角色出现令人好奇

距离《惊奇队长2》预计上映的时间还有整整一年（2023年7月28日），就让我们一起期待吧！



漫威日前在「SDCC 2022」公开一系列未来动向，虽然没有提及预计於明年（2023年）7月28日上映的《惊奇队长2》，但作为继马东石（出演《永恒族》）后第2位出演漫威电影的韩国演员朴叙俊，他所饰演的角色令粉丝好奇。

起初，据美国媒体报导，朴叙俊有望饰演韩裔10代英雄「Amadeus Cho」，但也不排除担任反派角色的可能。

再来，又有消息指出，朴叙俊可能饰演「惊奇男孩」诺瓦拉。漫画中，诺瓦拉是克里人，为双性恋。他被改造成超级战士，在秘密入侵期间，曾短暂成为「惊奇队长」。后来又被哄骗加入「黑暗复仇者联盟」，在对黑暗复仇者联盟失望后，便放弃惊奇队长的称号。

而最近的消息是，朴叙俊可能在《惊奇队长2》饰演来自音乐星球「阿拉德纳」的领导者，出於政治联姻会与「惊奇队长」结婚，电影还融入「歌舞剧」的元素。

不过，一切还是以官方消息为主！不论饰演什么样的角色，这趟「漫威之旅」，对於朴叙俊而言是很好的经验。期待在漫威电影里看到欧吧～

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