又一部浪漫愛情喜劇♥《依法相愛吧》劇照：「瘋子建築主」李昇基愛上「四次元律師」李世榮

KBS新劇《依法相愛吧》由李昇基、李世榮主演，改編自同名網路小說和網路漫畫。

講述被稱為怪物天才的前職檢察官，現為建築主的「金正浩」，與17年知己的四次元律師「金宥利」，在法律事務所兼咖啡廳的「Law Cafe」店裡展開了一場心動指數最高的法律界羅曼史。



劇中，李昇基飾演「金正浩」一角，是能把超過500頁都可以背下來的天才，前職為檢察官，現在成了建築主第三年。公開的劇照中，他穿著紅色運動服，且在兒童游泳池享受「金正浩牌屋塔房」泳池派對，讓人更加期待這角色呢！



而李昇基也出演契機：「第一次看完劇本就得到治癒的感覺。」對於自己飾演的金正浩，他表示：「金正浩的 MBTI 和我一樣是 ENTJ 。主要說合理、有效率的話，這些台詞得到很多共鳴，是時隔許久飾演的平凡人，我也會為了傳達更深的安慰和共鳴，盡最大的努力去演戲。希望大家多多關注。」



李世榮飾演「金宥利」，有著爽快的性格，是個遇到什麼都不氣餒的勇敢的女生，她突然辭掉了大型律師事務所的工作開了咖啡廳。公開的劇照中，她以豹紋襯衫登場，展現了不亞於鬣狗的勝負欲。



談到出演感想，李世榮說：「能夠見到非常有趣的劇本和魅力十足的金宥利，感到很幸福。」她還透露變身時尚人士金宥利的幕後花絮，表示：「感覺這世上所有的印花的衣服都穿上了。」



另外，《依法相愛吧》由《就算死也喜歡》的李恩真導演與《Drama Special－One Night》林智恩編劇合作打造，確定在8月29日首播。

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