【有片】《非常律師禹英禑》EP.9：看到ENDING真的尖叫了！這大概是目前為止最喜歡「權謀術數」的一刻XD

自從「權謀術數」自稱為「權便便」後，感覺比較有人情味了。接著又來「神助攻」，真的直接在螢幕前拍手叫好！（大笑）

具教煥於昨日（27日）特別出演ENA話題作《非常律師禹英禑》第9集，並在劇中飾演「兒童解放軍總司令」──方屁噗。他與飾演「禹英禑」的朴恩斌、飾演「鄭明錫」的姜其永，同屬「Namoo Actors」，所屬社也更新三人於法庭上拍攝的花絮照。

▼以下會提及劇情，還沒有看完第9集的觀眾記得防雷！



英禑與濬浩（姜泰伍 飾）超近距離接觸，只是幫忙拿掉睫毛也可以如此令人心動！

英禑開口閉口都是方屁噗，讓濬浩很是吃味。比起一直提起另外一個男人，濬浩還是比較喜歡聽鯨魚的故事吧！XD

秉持著「喜歡他就要對他好，讓他摸不著頭緒」，英禑幫濬浩拉開食堂的座位、走路走在外側、幫他開車門，還幫忙搬東西。這讓濬浩很困惑，似乎只有讓他感到「摸不著頭緒」，根本不曉得英禑真正的用意。面對濬浩的提問，英禑也沒有隱藏自己的心意，直接坦白：「因為喜歡你，所以對你好。」說完一溜煙地跑走了，濬浩才恍然大悟。



看到濬浩失魂落魄、很是苦惱的模樣，一起用餐的敏宇（朱鐘赫 飾）表示：「你是要結婚了嗎？幹嘛想得這麼嚴肅。交往後覺得不適合再分手就好啦。」濬浩回答：「如果對象是這個人，我就不能抱著試試看的心態開始。」（看來秀妍的話，濬浩是真真切切有聽進去）

BTW，帥氣的秀妍要去約會了，直接讓英禑和敏宇看傻了眼。



回到剛剛，敏宇「呵」了一聲：「所以你現在的心態就只是想試試看吧。」濬浩罕見大聲的反駁：「我才沒有！」吃著糖醋肉的敏宇看著激動的濬浩說：「那就去啊，答案都出來了。」



（濬浩的腦袋瓜飛速地運轉著）

變成觀眾們激動的一刻來了！還以為英禑終於「戰勝」旋轉門，沒想到是濬浩幫她止住旋轉門。英禑原本只是說了聲「謝謝」就準備離開，但濬浩叫住她，還沒有平復好剛剛一路跑來的呼吸，他就告白英禑：「我喜歡妳。」濬浩說：「因為太喜歡妳，喜歡到心裡…就像生病一樣。」英禑會如何反應呢？持續鎖定今晚的第10集！



＋）情侶裝！小編真的瘋狂尖叫！！！

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