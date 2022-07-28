又一個二代巔峰團要完整體回歸！妮可：KARA回歸準備中！粉絲想起具荷拉超惋惜ㅠㅠ

KARA在出道15年之際，真的有在努力準備回歸！

26日，妮可舉辦了個人新單曲專輯《YOU.F.O》的發售紀念記者會，透露了KARA以完整體回歸的進程，稱：「企劃做了幾個月，也有中途想要加進去的想法，總之大方向已經定好了。今年正好出道15周年，很想和粉絲們見面，所以正在努力準備中。」



2007年KARA發行了首張常規專輯《Blooming》宣佈正式出道，今年正好迎來了15週年。KARA作為二代團裡的巔峰團之一，最初由朴奎利、韓昇延、金成熙、鄭妮可組成4人女子組合，金成熙退團後，新成員具荷拉和姜知英加入，2008年KARA發行首張迷你專輯《ROCK U》，以五人組合的形式活躍起來。 2014年，許齡智作為新鮮血液加入KARA，接替了合約離開的妮可和姜知英。KARA在活動的那些年裡，留下了《Pretty Girl》、《Honey》、《Lupin》、《Mr.》、《Step》等多首熱門歌曲，與少女時代和Wonder Girls一起作為二代女團受到了觀眾們極大的喜愛。



曾經站上過K-POP巔峰的KARA依舊沒能逃過解散的命運，2016年1月15日KARA的經紀公司宣布組合解散，成員各自發展演藝事業。成員中最讓人遺憾的莫過於具荷拉，她本人因常年遭受抑鬱症的困擾，又因被爆出與男友之間的紛爭情緒遭受暴擊於2019年11月24日家中被發現身亡，年僅28歲，讓人十分遺憾和惋惜。



日前，韓昇延過生日時特意發了照片，其中就有一張是具荷拉和姜知英的合影舊照，再次勾起大眾對具荷拉的回憶。這次KARA有完整體回歸的消息傳出，既讓粉絲們激動，也再一次為具荷拉的離世感到惋惜。



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