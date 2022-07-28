母胎單身又有什麼錯？朴恩斌大膽表示：我討厭這個詞，單身不丟人！

朴恩斌，不僅演技好，還是個很有想法的女生。

朴恩斌憑藉《非常律師禹英禑》人氣火爆行進中，再創事業小高潮，粉絲和網友們關注著她的一舉一動，連她的就言論都找了出來。 也許是當童星的經歷，朴恩斌的思想要比同齡人成熟得多，對於某些社會詞語也有自己獨到的見解。



2016年《青春時代》的殺青採訪中，朴恩斌曾表示自己確實是「牡丹」（母胎單身-母丹-牡丹），稱：「很多人都很驚訝，但我確實是牡丹，也曾嘗試過努力享受學校生活，但從5歲開始就沒有休息過。」 透露至今未戀愛的原因。不過，朴恩斌對於「母胎單身」這個詞並不認可，說道：「我不喜歡母胎單身的說話，單身又不是什麼丟臉的事情，加上母胎兩個字，聽起來像是有問題的人。」



那次採訪中，朴恩斌也透露了理想型，稱最愛純真、和善的人，「我希望對方是可以照顧我，像朋友一樣相處的男生，我總是喜歡一個人解決問題，希望對方能夠照顧我。 不過戀愛也不是一個人的事情，到目前為止也完全沒有結婚的想法。」



因為晚婚、被催婚、尚未談戀愛而焦慮的兄弟姐妹們，請牢記朴恩斌這句話，單身不可恥，沒什麼丟人的！！！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞