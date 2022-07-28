又一个二代巅峰团要完整体回归！妮可：KARA回归准备中！粉丝想起具荷拉超惋惜ㅠㅠ

KARA在出道15年之际，真的有在努力准备回归！

26日，妮可举办了个人新单曲专辑《YOU.F.O》的发售纪念记者会，透露了KARA以完整体回归的进程，称：「企划做了几个月，也有中途想要加进去的想法，总之大方向已经定好了。今年正好出道15周年，很想和粉丝们见面，所以正在努力准备中。」



2007年KARA发行了首张常规专辑《Blooming》宣布正式出道，今年正好迎来了15周年。KARA作为二代团里的巅峰团之一，最初由朴奎利、韩升延、金成熙、郑妮可组成4人女子组合，金成熙退团后，新成员具荷拉和姜知英加入，2008年KARA发行首张迷你专辑《ROCK U》，以五人组合的形式活跃起来。 2014年，许龄智作为新鲜血液加入KARA，接替了合约离开的妮可和姜知英。KARA在活动的那些年里，留下了《Pretty Girl》、《Honey》、《Lupin》、《Mr.》、《Step》等多首热门歌曲，与少女时代和Wonder Girls一起作为二代女团受到了观众们极大的喜爱。



曾经站上过K-POP巅峰的KARA依旧没能逃过解散的命运，2016年1月15日KARA的经纪公司宣布组合解散，成员各自发展演艺事业。成员中最让人遗憾的莫过於具荷拉，她本人因常年遭受抑郁症的困扰，又因被爆出与男友之间的纷争情绪遭受暴击於2019年11月24日家中被发现身亡，年仅28岁，让人十分遗憾和惋惜。



日前，韩升延过生日时特意发了照片，其中就有一张是具荷拉和姜知英的合影旧照，再次勾起大众对具荷拉的回忆。这次KARA有完整体回归的消息传出，既让粉丝们激动，也再一次为具荷拉的离世感到惋惜。



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