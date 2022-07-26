他最適合搞笑搜查劇！《頭腦共助》車太鉉＋鄭容和＋郭善英＋芮智媛共同演出！

2023年KBS即將推出的新電視劇《頭腦共助》，將描述兩個互相無法殺死對方的男子，為了解決罕見腦部疾病所引發錯綜複雜的犯罪事件，而正式展開了腦科學相關的搞笑搜查。由天生帶有喜感的車太鉉，以及鄭容和、郭善英、芮智媛共同演出。

《頭腦共助》描述擁有非常特別大腦的腦神經科學家申河路，以及擁有呆呆頭腦的警察金名世，即將帶給觀眾們相當反轉又越看越有趣的腦疾病相關事件搜查。鄭容和在劇中即飾演第三代繼承者金湯匙醫生申河路，一出生就註定有花不完的財產，同時也是腦神經科學家的他，對於法律、金錢、女人、孤獨、死亡等這些很沉重的事物，總是謹慎並無所畏懼，堂堂正正的行動，不過對於認為自己是垃圾的人們，完全不會同情。



車太鉉則是飾演擁有致命的超善良魅力，腦中只為別人著想的警察金名世。與一般大家印象中動作粗暴、言詞隨便或不修邊幅的刑警不同，金名世充滿了人情味，又擁有善良的個性。而多次飾演警察的車太鉉，則曾在《警察課程》《番外搜查》等劇中演出真性情警察，本次他又將呈現何種喜劇搜查呢？



郭善英則是飾演擁有「謹慎大腦」的法律催眠搜查官薛少貞，她對於壓力的反應比其他人更敏感，就算只是對下屬下達指示也會讓她心跳加速，性格小心翼翼，但因某事件讓她的性格造成180度大轉變。芮智媛則是「性慾導向大腦」的金名世前妻金慕蘭，時常更換身邊的男伴，腳踏多條船也是家常便飯，無法控制性慾的她離婚後還厚臉皮向前夫提出各種請求。《頭腦共助》預計於2023年播出。



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