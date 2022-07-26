韓國又有新戀綜新花招！《Pink Lie》讓出演者們「說一個謊言」，希澈、李善彬、宋元錫、RalRal擔任MC

好期待希澈的各種反應！！！李善彬+RalRal感覺很容易激動XD

根據昨（25）日《Single List》與《MBC娛樂》報導，韓國將有檔全新戀愛實境綜藝節目《Pink Lie》（粉紅謊言），10月就要透過OTT全球公開。

韓國近年頻頻推出戀愛綜藝，包括《換乘戀愛》、《單身即地獄》與《伊甸園》，每個節目都須做出特色，因此各出奇招，例如讓前男女朋友重逢、讓單身男女齊聚無人島、讓單身男女混住……而《Pink Lie》也有全新招數，就是允許出演的單身男女「說一個謊」。

《Pink Lie》標榜是一齣「有過故事的青春男女們撇除偏見、為了『愛』而允許說謊的戀愛真人秀」，讓每位出演者在一開始就抱著一個謊言一同合宿，在謊言存在的情況下開始找尋喜歡的對象。在尋找愛情的同時，他們還要思考對方的謊言是什麼、考慮自己能否承受謊言的真相。

《Pink Lie》想拋出來的話題就是：一個人能否拋開對方的過往，單純因為對方本身而愛上對方？節目想談的就是愛情的各種定義與偏見。

節目MC由Super Junior希澈、《酒鬼都市女人們》李善彬，還有演過《One the Woman》《社內相親》的宋元錫，以及‎「搞怪YouTuber」RalRal（李宥拉）‎擔任，他們將在演播室裡觀察出演著們的行動、推測出演者們的心理與選擇。

▼RalRal已在限時動態公開四人在演播室的合照。李善彬還想模仿RalRal的招牌嘟嘴，可惜不太成功，RalRal開玩笑說：「這樣對嗎？」



《Pink Lie》為CJ ENM製作節目，由曾製作《週末使用說明書》的金仁河PD執導。

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