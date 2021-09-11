《我家的熊孩子》吳珉錫相親對象超搞怪！展現鼻笛奇技還直接騙回家見家長～

金俊昊介紹的後輩果然不是普通人XDD 吳珉錫完全招架不住～你們看好這一對嗎？

《我家的熊孩子》最新一集，吳珉錫受金俊昊介紹有了相親對象，結果對方相當「特別」，讓吳珉錫不知道該哭還是該笑XD

吳珉錫相親對象叫吳宥拉，兩人一開始正常的相親，但可以感覺得出來女方比較放鬆、會主動找話題，吳珉錫則怕生又緊張，相對拘謹。事情好像是從「聊運勢」出了變化……



吳珉錫是個頗迷信的人，在《我家的熊孩子》已展現不少。他對李宥拉說自己來之前算了塔羅牌，結果竟是「要忍耐」，但結局會是好的。李宥拉聽了差點沒把飲料噴出來～接著兩個人看起手相，結論是不合！？



講到彈鋼琴，吳宥拉與吳珉錫輪流彈起鋼琴，但驚嚇的畫面就此產生！吳珉錫彈著優美旋律，吳宥拉在旁驚呼了一下，卻悄悄從包包裡拿出兩個直笛當鼻笛吹！吳珉錫感到很荒唐停手大笑，一直問對方：「為什麼突然這樣？」還問：「你是諧星吧？」不過李宥拉撇清自己主要是YouTuber。



相親後半段，李宥拉帶吳珉錫耀到一家「家庭式餐廳」吃飯，殊不知是騙去見家長XD 李宥拉媽媽好客又大方，也很會講話（撩吳珉錫+推薦女兒），尤其笑聲超豪邁，看得出來李宥拉完全是遺傳媽媽啊！



最後這群人跳起奇怪的舞作結，吳珉錫此刻才完全放開……俗話說：「要在瘋子裡生存，就是一起瘋。」（摘自SJ）



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▼觀眾有機會也可以逛逛李宥拉YouTube頻道「랄랄ralral」，認識一下這位72萬訂閱的搞怪YouTuber（媽媽也不時會客串）





（圖：《我家的熊孩子》@YouTube SBS Entertainment 截圖）

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