韩国又有新恋综新花招！《Pink Lie》让出演者们「说一个谎言」，希澈、李善彬、宋元锡、RalRal担任MC

好期待希澈的各种反应！！！李善彬+RalRal感觉很容易激动XD

根据昨（25）日《Single List》与《MBC娱乐》报导，韩国将有档全新恋爱实境综艺节目《Pink Lie》（粉红谎言），10月就要透过OTT全球公开。

韩国近年频频推出恋爱综艺，包括《换乘恋爱》、《单身即地狱》与《伊甸园》，每个节目都须做出特色，因此各出奇招，例如让前男女朋友重逢、让单身男女齐聚无人岛、让单身男女混住……而《Pink Lie》也有全新招数，就是允许出演的单身男女「说一个谎」。

《Pink Lie》标榜是一出「有过故事的青春男女们撇除偏见、为了『爱』而允许说谎的恋爱真人秀」，让每位出演者在一开始就抱著一个谎言一同合宿，在谎言存在的情况下开始找寻喜欢的对象。在寻找爱情的同时，他们还要思考对方的谎言是什么、考虑自己能否承受谎言的真相。

《Pink Lie》想抛出来的话题就是：一个人能否抛开对方的过往，单纯因为对方本身而爱上对方？节目想谈的就是爱情的各种定义与偏见。

节目MC由Super Junior希澈、《酒鬼都市女人们》李善彬，还有演过《One the Woman》《社内相亲》的宋元锡，以及‎「搞怪YouTuber」RalRal（李宥拉）‎担任，他们将在演播室里观察出演著们的行动、推测出演者们的心理与选择。

▼RalRal已在限时动态公开四人在演播室的合照。李善彬还想模仿RalRal的招牌嘟嘴，可惜不太成功，RalRal开玩笑说：「这样对吗？」



《Pink Lie》为CJ ENM制作节目，由曾制作《周末使用说明书》的金仁河PD执导。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻