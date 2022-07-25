[分集劇情]《Insider》姜河那高深莫測，演技騙過所有人！接管賭場還不夠，必讓檢方內部互咬！范冰冰霸氣登場！（EP13－14）

[有雷]《Insider》即將進入最終回，姜河那縝密的復仇計畫越來越複雜，也越來越深入核心。在劇中他除了能猜測所有人的下一步，更用華麗演技騙過所有對象，大家都以為正在與他合作，但其實卻成為了他利用的棋子而不自知。接管了賭場後，他更大膽提議與仇人許城泰分潤，計畫即將進入最高潮。

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《Insider》谷底翻身的金耀漢（姜河那飾）擺平了平時在獄中服侍著神仙棟的都會長，以及楊氏兄弟後，秘密資金轉到自己的法人名下，並接手了賭場的經理位置，但此位置也一樣是如坐針氈，耀漢必須無時無刻計畫著下一步，目前他的老長官睦震衡（金相浩飾）似乎與他配合，以求在檢察廳內自保，不過睦震衡也已有認知，自己也將是耀漢的下一個目標。



中央地檢尹炳旭（許城泰飾）大動作把金耀漢從賭場抓回訊問，想知道耀漢是否已查出自己就是殺害他奶奶的幕後主使，耀漢自然不動聲色，更提議將賭場洗錢總金額的2.5％送給尹炳旭，這提議讓尹炳旭無法拒絕，並且著手將睦震衡調往更遠的麗水去任職。



耀漢一邊透露神仙棟的訊息而讓睦震衡去監獄調查他們，但另一邊卻提早通知了吳秀妍（李裕英飾），讓吳秀妍去通知神仙棟並且打造兩人的合作已破裂的假象，吳秀妍想取代耀漢的位置成為神仙棟的跑腿，果然睦震衡前往搜查的當日，所謂的神仙棟早已不復存在，而吳秀妍也因此取得了神仙棟的信任，更趁機拉攏睦震衡，推薦睦來為神仙棟服務取代具律師，而睦震衡也不須調走而可留在首爾任職。



原來而早在這些動作之前，檢察廳的最高長官已經找上耀漢，希望能與他聯手抓住檢察廳中的貪腐人員，尹炳旭對於有人出手救了睦震衡感到相當憤怒，而此時耀漢更加碼透露吳秀妍的真實身分給尹炳旭，吳秀妍的復仇計畫其來有自。吳秀妍與都會長的談判差一點露出破綻，都會長果真老狐狸，一眼識破其實吳秀妍仍是耀漢那一邊的人，因此吳秀妍只好用了藥物讓都會長死亡。



賭場在短時間內即更換經理，從金耀漢到吳秀妍，加上洗錢的進度停滯，讓祕密金主相當不滿意，由更上級派出重量級大姐頭范冰冰，取代原本的安妮（韓寶凜飾），放出消息只要殺了金耀漢就可當上賭場經理！下週《Insider》即將進入精彩大結局。



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