如果《非常律師禹英禑》在其他電視台播出的話，可能會出現的畫面！「NO PPL」引發討論

如果《非常律師禹英禑》在其他電視台播出的話，可能會出現的畫面！「NO PPL」引發討論

韓劇   2022年7月25日   星期一15:23   Yuan  

（封面圖源：ENA《非常律師禹英禑》劇照、Namoo Actors）

置入性行銷（PPL）是典型韓劇中的一部分場面，不過...最近熱播的《非常律師禹英禑》中很難看到 PPL。

禹英禑每天吃的紫菜飯捲、上下班路上戴的耳機、律師事務所顧客見面時登場的飲料都沒有 PPL。在網路上，甚至還有觀眾假想的「PPL版禹英禑」，成為了話題。
（圖源：ENA《非常律師禹英禑》劇照）（圖源：ENA《非常律師禹英禑》劇照）

英禑爸爸是 Subway 或是高峰民飯卷（고봉민 김밥）店的老闆
（圖源：tvN《青春紀錄》截圖）（圖源：MBC《女王的教室》截圖）

邊上班邊塗 KAHI 萬用保濕膏的英禑，爸爸和朋友會說妳的臉上是什麼回事？並叫她用萬用保濕膏
（圖源：SBS《The King：永遠的君主》截圖）

汪洋律師事務所的律師們喝膠囊咖啡，累的時候會喝紅蔘
（圖源：SBS《Hyena》截圖）（圖源：SBS《The King：永遠的君主》截圖）

中午辦公室裡吃著 EGG DROP 三明治的汪洋律師事務所律師們
（圖源：tvN《智異山》截圖）

在炸雞店裡聚餐的汪洋律師事務所律師們
（圖源：tvN《愛的迫降》截圖）

英禑的朋友會經營 Pizza Alvolo
（圖源：tvN《雖然是精神病但沒關係》截圖）

大眾文化評論家金憲植（音，김헌식 ）也對電視劇過度的 PPL 解釋：「無論明星作家寫得多好，只要通過贊助構成製作費，作品的質量就會降低，如果為了贊助商配置商品，反而會變得不自然。」
 

而《非常律師禹英禑》是在 KT 集團的子公司 sky TV 運營的 ENA 頻道播出，KT 今年4月表示將致力於內容製作的投資，《非常律師禹英禑》得以確保比現有電視劇更高的製作費，據悉製作費就高達200億韓元，是一個沒有廣告壓力就能播出電視劇的環境。沒有 PPL 大家是不是看起來也比較舒服呢？
（圖源：ENA《非常律師禹英禑》海報）

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