如果《非常律師禹英禑》在其他電視台播出的話，可能會出現的畫面！「NO PPL」引發討論

置入性行銷（PPL）是典型韓劇中的一部分場面，不過...最近熱播的《非常律師禹英禑》中很難看到 PPL。

禹英禑每天吃的紫菜飯捲、上下班路上戴的耳機、律師事務所顧客見面時登場的飲料都沒有 PPL。在網路上，甚至還有觀眾假想的「PPL版禹英禑」，成為了話題。



英禑爸爸是 Subway 或是高峰民飯卷（고봉민 김밥）店的老闆



邊上班邊塗 KAHI 萬用保濕膏的英禑，爸爸和朋友會說妳的臉上是什麼回事？並叫她用萬用保濕膏



汪洋律師事務所的律師們喝膠囊咖啡，累的時候會喝紅蔘



中午辦公室裡吃著 EGG DROP 三明治的汪洋律師事務所律師們



在炸雞店裡聚餐的汪洋律師事務所律師們



英禑的朋友會經營 Pizza Alvolo



大眾文化評論家金憲植（音，김헌식 ）也對電視劇過度的 PPL 解釋：「無論明星作家寫得多好，只要通過贊助構成製作費，作品的質量就會降低，如果為了贊助商配置商品，反而會變得不自然。」



而《非常律師禹英禑》是在 KT 集團的子公司 sky TV 運營的 ENA 頻道播出，KT 今年4月表示將致力於內容製作的投資，《非常律師禹英禑》得以確保比現有電視劇更高的製作費，據悉製作費就高達200億韓元，是一個沒有廣告壓力就能播出電視劇的環境。沒有 PPL 大家是不是看起來也比較舒服呢？



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