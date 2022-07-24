【回顧】tvN大功臣、開啟《請回答》系列的《請回答1997》，今日（7/24日）迎來播出10週年！

《請回答1997》是你的「人生電視劇」之一嗎？



2012年7月24日，申元浩導演與李祐汀編劇於有線臺tvN推出《請回答1997》。這是個新鮮的嘗試，原本在綜藝領域的兩位編導，跨足電視劇。選角也非常不一般，找來選秀節目《SuperStar K》出身的徐仁國擔任男主角，女團Apink出身並首次出演電視劇的鄭恩地擔任女主角。主演群還有：水晶男孩成員殷志源、Infinite成員Hoya、申素律、李施彥等。

該部作品以H.O.T.與水晶男孩當紅的1990年代末的釜山為背景，描述沉浸在偶像組合的女高中生和朋友們的成長日記。拍攝鏡頭在2012年與90年代之間流轉變化，33歲的主角們透過同學會聚首，勾勒出一連串高潮迭起的青春年華大回顧，包含：朋友、戀人、兄弟、夫妻之間各色各樣的感情。劇中大量運用90年代熱門歌曲，加上呼叫器、卡式錄音帶等90年代流行之物，喚起觀眾們的青春回憶。

當時，tvN還只是「無名小臺」。《請回答1997》首播收視率為1.2%，但好口碑持續發酵，經過劇迷之間的口耳相傳，大結局收視率來到7.5%，電視臺的認知度也逐漸上升，可謂「開臺功臣」之一。在這之後，編導也陸續推出《請回答1994》（2013年）和《請回答1988》（2015年），均獲得亮眼成績。

均有好唱功的徐仁國和鄭恩地，為電視劇合唱OST《All For You》。2016年，tvN舉行「tvN10 Awards」，兩位演員一起獲得「Best Kiss賞」，也在現場獻唱OST，喚起劇迷們追劇時的回憶。

說到「Best Kiss賞」，徐仁國和鄭恩地在《請回答1997》裡的吻戲真的不少！趁著10週年，必須再來重溫一下作品啦～

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