這份清單請收藏！tvN這些年拍過的神劇，你至少看過一部

說起tvN電視劇，韓劇粉們一定都很熟悉，畢竟圈內有句老話叫「tvN出品，必屬精品」。

作為韓國老牌有線台，tvN電視劇幾乎每年都會推出非常受歡迎的韓劇，且往往都是現象級作品，每一次都在題材上有所創新，成功給觀眾帶來絕佳觀劇體驗。 那麼，你看過的好看tvN作品是???

《鬼怪》

N年過去了，這部劇的熱度依舊不下就可見人氣有多火爆了，金牌編劇金銀淑、李應福導演和演技男神孔劉、李棟旭、金高銀的組合，讓人百看不厭tvN，每隔一段時間就要翻出來重刷，也是tvN收視率第二高的一部作品。



《Signal》

刑偵懸疑劇經典作品，一個十多年前的對講機串起了兩代警察，這部劇將1、2集講述一個案子，每個案件所呈現出的人性罪犯都不一樣，最關鍵的是幾乎都改編自真實案件，代入感很強！小編很想問一句，第二季什麼時候能拍？？



《德魯納酒店》

美女鬼怪社長張滿月（IU 飾）幫助亡者完成最後的心願，有感動有和解也有不甘與不捨，IU在劇裡也過足了時裝癮，造型百變，賞心悅目，一旦開刷就停不下來。



《黑道律師文森佐》

繼《太陽的後裔》之後，宋仲基的顏值、演技巔峰之作，也是一部有「魅力」的電視劇，劇中還是有好幾句話值得讓人沉思，其中一句「...... 正直人的敗壞，就是爭取自己利益的事很有能力，為其他平民百姓爭取福利的事則毫無能力......」頗得人心。



《陽光先生》

當演技派李秉憲碰上另一位演技派金泰璃，演技上的切磋火花四射，造就了韓劇史上最意難平CP之一，家國情懷，無私大愛，格局觀很大。



《Happiness》

都市驚悚喪屍片，集齊了這幾年韓劇最熱最火爆的元素，在傳染病成為常態的新普通時代，在將高層分為普通銷售、低層為租賃住宅的大城市新建公寓中發生的階級差別和隱隱的心理戰。 其實傳染病在人類歷史上都不曾消失，非常巧合地與現今時事做對照，看看社會上的人情冷暖。



《請回答1997》

很多人說看一次哭一次，因為這就是追星女孩們的青春故事，但《請回答1997》的格局也並非局限在了追星上，而是細緻描繪出少年們的青春百態，讓人感同身受。



《百日的郎君》

傲嬌王世子流落到民間的100天，愛豆圈最會演技的EXO成員D.O擔任男主角，劇情也沒有多麼曲折婉轉、動人心魄，但就是那每一集都一點點的糖讓觀眾們欲罷不能，積少成多，終究會齁到人。



《愛的迫降》

tvN史上收視率第一！！！韓國的財閥千金因為一陣妖風邂逅了朝鮮高層軍官的獨生子，開啟了一段超越家國的羅曼史。 炫彬和孫藝真這對CP真的讓觀眾們從戲裡追到戲外，觀眾和粉絲們還要繼續追他倆的下一代！



《阿爾罕布拉宮的回憶》

一部又名「完全猜不到下一步會是什麼」的奇幻愛情劇，遊戲的邏輯照進了現實，遊戲世界和現實世界發生了實質性的關聯，奇幻的故事就這麼開始了。



《請回答1988》

tvN收視率史上TOP3，被廣大觀眾奉為「人生劇」，過一段時間就要重刷（尤其是冬季）的下飯神劇。 故事感人，貼近現實，人物眾多，性格立體，每個角色都有血有肉，像是生活在我們周圍一樣。 哦，還有最經典的「猜老公」環節，趣味性太強。



《請回答1994》

不同於「1988」的溫馨，卻同樣感人至深。講述幾個同住屋簷下的大學生從入學到畢業走入社會的故事。 電視劇中繼承了申源浩一貫的風格，每個人物都立體豐滿，敘述的基調是溫暖和幽默。



《成為王的男人》（又譯《雙面君主》）

平民因為長相而成為了王的替身，兩人交換了地位，而王的女人卻慢慢愛上了替身，真心相愛的人不能在一起長相廝守，故事的發展也驚心動魄，讓觀眾的心跟著揪在一起。 呂珍九一人分飾兩角，明明是一模一樣的臉，卻氣質完全不同。



《我的大叔》

猛一看以為是愛情劇，其實是一部關於人與現實的寫實劇，寫實到觀眾會在角色里尋找現實生活中屬於自己的苦澀和委屈，奠定了又喪又治癒的韓劇風潮的基礎。



《又是吳海英》

當年可是掀起了一股「吳海英」熱潮，腦洞大開的瀕死前回溯式奇幻愛情劇。 吳海英，本是一個非常普遍的名字，但是恰巧這個名字對應的兩個人反差很大而且恰巧高中又在一個班.....於是事事都會被拿來比較！看到最後才知道，這部劇不是Loser的逆襲，而是在愛情中變成更好的自己。



《秘密森林》

曹承佑、裴鬥娜兩大超強實力派攜手出演，被觀眾說連頭髮絲都在飆演技。 尋找案件真相的艱辛過程中男女主角對正義的堅守讓觀眾感到十分熱血，但電視劇也在隱隱告訴我們這個世界，或許從來沒有絕對的正確和絕對的錯誤。



《金秘書為何那樣》

超級自戀會長和技能100分的完美女秘書，一部徹頭徹尾且反套路的小甜劇，全員好人！！這部劇就是一個造夢機，少女、老阿姨懷春的魔法武器。



《機智醫生生活》

誰不羡慕律帝醫院5人幫的友情呢？ 醫院不再冰冷，醫生不再高高在上，這裡的每一個故事都充滿了人性和溫暖。



《機智牢房生活》

開播前還在擔心尺度會不會太大，開播後才發現是一部黑色幽默甚至帶著點治癒的好劇，全方位呈現人心和人性的複雜，沒有一個人是天生的罪犯，當故事揭開時甚至還會賺足你的淚水。



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