【有片】發生了什麼讓金泰梨採訪途中態度突變：從咧嘴大笑到端莊撩頭髮，太真實太可愛了吧

哈哈哈哈，沒想到金泰梨毫無美女演員包袱，實在是太可愛了。

電影《外星+人》正式上映，身為主演的金泰梨、柳俊烈和金宇彬做客了《文明特急》為影片做宣傳。 原本就性格灑脫、活潑開朗的金泰梨即使身處官方活動，依舊展現了真實的性格，積極應對主持人DINDIN的問題。 採訪期間，金泰梨似乎毫無女明星包袱，不時咧嘴大笑，喝水途中因為大笑而不小心噴水，看得全場大笑不止。 收拾完衣服上水漬的金泰梨回到座位上之後努力解釋自己噴水的原因，之後又突然像什麼事情都沒發生過一樣，端莊地整理起頭髮，將頭髮捋到耳後，動作十分文靜，連坐姿看起來都穩重了許多。



DINDIN看到狀態突然轉變的金泰梨忍不住大笑起來，問她為什麼突然轉變，金宇彬和柳俊烈也笑得前仰後翻。 金泰梨解釋說：「突然有（讓我文靜一點）的信號傳來，從那邊傳來電波。」 哈哈哈哈，原來是金泰梨身邊的工作人員一直守在鏡頭之外，看到她豪放的狀態後，忍不住提醒她要端莊一些。



不過，看過影片的粉絲和網友們都表示無論是金泰梨的哪種狀態，大家都喜歡，最愛的就是她率真、不做作的樣子了。

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