【回顾】tvN大功臣、开启《请回答》系列的《请回答1997》，今日（7/24日）迎来播出10周年！

《请回答1997》是你的「人生电视剧」之一吗？



2012年7月24日，申元浩导演与李佑汀编剧於有线台tvN推出《请回答1997》。这是个新鲜的尝试，原本在综艺领域的两位编导，跨足电视剧。选角也非常不一般，找来选秀节目《SuperStar K》出身的徐仁国担任男主角，女团Apink出身并首次出演电视剧的郑恩地担任女主角。主演群还有：水晶男孩成员殷志源、Infinite成员Hoya、申素律、李施彦等。

该部作品以H.O.T.与水晶男孩当红的1990年代末的釜山为背景，描述沉浸在偶像组合的女高中生和朋友们的成长日记。拍摄镜头在2012年与90年代之间流转变化，33岁的主角们透过同学会聚首，勾勒出一连串高潮迭起的青春年华大回顾，包含：朋友、恋人、兄弟、夫妻之间各色各样的感情。剧中大量运用90年代热门歌曲，加上呼叫器、卡式录音带等90年代流行之物，唤起观众们的青春回忆。

当时，tvN还只是「无名小台」。《请回答1997》首播收视率为1.2%，但好口碑持续发酵，经过剧迷之间的口耳相传，大结局收视率来到7.5%，电视台的认知度也逐渐上升，可谓「开台功臣」之一。在这之后，编导也陆续推出《请回答1994》（2013年）和《请回答1988》（2015年），均获得亮眼成绩。

均有好唱功的徐仁国和郑恩地，为电视剧合唱OST《All For You》。2016年，tvN举行「tvN10 Awards」，两位演员一起获得「Best Kiss赏」，也在现场献唱OST，唤起剧迷们追剧时的回忆。

说到「Best Kiss赏」，徐仁国和郑恩地在《请回答1997》里的吻戏真的不少！趁著10周年，必须再来重温一下作品啦～

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