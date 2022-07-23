Netflix公開《The Glory》出演陣容和人物設定！「校暴受害者」宋慧喬攜手神秘的「整形外科醫生」李到晛，報復「校暴主導者」林智妍

宋慧喬繼《太陽的後裔》後與金銀淑作家「二搭」，將變身為充斥著憤怒和仇恨的女主角「文東恩」，給予校暴加害者和旁觀者奮力一擊！

曾執筆過不少浪漫劇的金銀淑作家，如：《秘密花園》、《繼承者們》、《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》等，這次改寫復仇劇，為8集的季播劇，100%事前製作，並由《秘密森林》、《阿爾罕布拉宮的回憶》、《Watcher》、《青春記錄》、《Happiness》安吉鎬導演執導。

以兩位女主角和一位男主角為故事主軸，描述雖然夢想成為建築師，卻在學生時期遭遇殘忍的校園暴力事件，而自行申請退學的主人公，等待加害者結婚、生子。孩子進入小學後，成為孩子的班導師，對加害者及旁觀者進行徹底的復仇計畫，是一個邪惡又悲傷的故事。

▲宋慧喬飾演「文東恩」，校園暴力的受害者，由於嚴重的霸凌而自行退學。冒著生命危險向傷害自己的加害者及旁觀者們報仇，整個人充斥著憤怒和仇恨。

▲李到晛飾演「周汝正」，家境優渥的整形外科醫生，可謂「溫室裡的花朵」。在明朗的外貌下隱藏複雜的秘密，決心不成為東恩的王子，而成為幫助她於刀尖起舞的劊子手。

▲林智妍飾演「朴妍珍」，過去校園暴力的主導者、加害者。狠毒的她沒有一絲後悔，過著完美人生。然而，最終卻被命運的迴旋鏢所攻擊，逐漸勒緊自己的脖子。

▲廉惠蘭飾演「姜賢南」，是校園暴力的另外一位受害者。

▲朴成勳飾演「全在俊」，他和妍珍一起破壞東恩的生活。家裡有錢有權，生活隨心所欲、目中無人。

▲鄭成日飾演「河道英」，妍珍的丈夫，陷入東恩所設下的陷阱。

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