《Good Job》讀劇現場公開！《打包袱》除了「巴宇」丁一宇&「翁主」俞利，「春培」李準赫也來啦

原來不止兩人合體，是三人啊!!!

ENA將接檔《非常律師禹英禑》的全新電視劇《Good Job》，今（22）日公開了讀劇現場照，除了男女主角丁一宇與權俞利（Yuri），能看見更多演員參與。

《Good Job》是丁一宇與俞利繼去年的高收視電視劇《打包袱－盜取命運》後迅速二次搭檔，許多觀眾都在期待「巴宇」丁一宇與「翁主」俞利，在新劇能有更多親暱互動。除了這對男女主角，在《打包袱》裡飾演「春培」的李準赫，也加入了《Good Job》陣容！



《Good Job》劇情講述財閥偵探「殷善宇」，和擁有超級視力、愛管閒事的「敦世羅」相遇之後，驚心動魄的浪漫偵探調查故事。目前公開的主演群陣容及人物設定如下：

丁一宇飾演往來於集團會長和偵探之間雙重生活的「殷善宇」，除了沒什麼人情味之外樣樣都好，特別是推理能力；俞利飾演具有超視力專業多職人（N잡러）「敦世羅」，能清楚看見一公里外的事物，不過平時隱藏著這樣的超能力，為生計而努力著。



陰問錫（另譯陰聞錫、陰文錫）飾演殷善宇的好友「梁鎮模」；宋湘恩飾演敦世羅的好友「謝娜熙」；李準赫飾演「洪室長」；車來亨飾演「韓光基」；申延宇飾演「李東熙」；趙英鎮飾演「姜完秀」。



對於導演與編劇何人，官方尚未正式公開，也許和前一天的導演與編劇變動有關。《Good Job》預計在8月中旬首播，若順利接檔《奇怪的律師禹英宇》，最快會在24日開播。



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