丁一宇&俞利主演ENA新作《Good Job》驚傳導演與演員不合下車！官方澄清轉任編劇

變成羅生門了。

丁一宇與俞利主演繼《打包袱－盜取命運》後迅速二次搭檔的作品《Good Job》，昨（20）日驚傳導演因為與演員不合下車，不過官方對外澄清並非事實。

《Good Job》講述財閥偵探「殷賢基」，和擁有超級視力、愛管閒事的「韓雪祿」相遇之後，驚心動魄的浪漫偵探調查故事。由於是MBN高收視作品《打包袱－盜取命運》男女主角丁一宇與俞利再度合作之作，加上是熱門劇《非常律師禹英禑》所屬電視台ENA最新製作的電視劇，觀眾期待度不低。



然而，根據‎JTBC娛樂新聞‎

報導，《Good Job》由於在拍攝中途，柳昇進導演與演員產生爭執，柳昇進卸下導演一職，由執導過《復仇吧》、《梨泰院Class》的姜敏九導演接棒。（按：柳昇進執導過電影《男友從軍記》、OCN電視劇《Train》）

消息傳開後，一些網友議論紛紛：「到底是發生什麼事？」，有人推敲應該不是主演丁一宇與俞利的問題，留言：「他們應該不是會和導演吵架的個性，如果是主演的話，應該會直接公開？」但也有人認為若導演是和配角產生紛爭，應該是更換配角而非導演。

隨著流言不脛而走，ENA隨後對外正式說明為何更換導演，聲明：「柳承鎮導演是為了提高作品的品質，轉原創位置進行劇本製作，是經過充分討論所做的決定，並非如報導所說和演員不合。」也說明姜敏九上任新導演後，會和演員與製作團隊為展現好作品而努力。

此聲明一出，有人相信有人不相信，也有人疑似突破了盲點：「這樣看來，反倒是對編劇不滿意吧？因為沒時間了，所以親自修改劇本？」目前關於《Good Job》製作團隊的消息很少，不清楚原編劇何人，外界也多是因為此次導演下車的消息才知導演為柳昇進。

《Good Job》訂定於下月24日首播，已有網友擔心是否會因製作上出現變動，檔期延宕。

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