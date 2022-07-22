「閔熙珍女團」NewJeans今日出道，赴西班牙拍MV、形象歌曲獲韓網讚爆：「這才是大公司新人的模樣」

HYBE旗下公司ADOR今日公開了五人女團NewJeans的出道MV和形象照片，這是閔熙珍從SM跳槽到HYBE後打造的第一個偶像團，一推出就獲得一致好評！

NewJeans跳過出道前的預告環節，今日零點直接公開在西班牙取景拍攝的出道曲《Attention》的MV。



團名和成員資訊也是首次公開，閔熙珍表示：「大眾音樂是與日常生活關係密切的文化，就像每天穿著的衣服一樣。 Jean更是不論男女老少、在每個時代都受到喜愛的單品。 NewJeans就像每天穿都不會厭的牛仔褲，希望成為時代的icon和New Genes。 」



同時公開的宣傳日程表透露了音源和專輯發售日、預計出演打歌節目的日期等等。 出道專輯包含4首歌《Attention》《Hype Boy》《Cookie》《Hurt》，全部有拍MV，其中3首是主打。 NewJeans追求坦誠與自然，四首歌展現了五位成員純真自然的魅力，以及10代青少年專屬的能量。





閔熙珍在SM娛樂擔任創作總監時主導了少女時代、SHINee、EXO等多個偶像團的創新品牌化，打造了獨樹一幟的視覺風格。 跳槽到HYBE之後對於新女團的消息三緘其口，一直以來媒體都將其稱為「閔熙珍」，直到今天才公開團名。



五位成員分別是：

韓國籍的Minji，2004年生，曾出演師兄防彈少年團《Permission to Dance》MV：



越南成員Hanni，2004年生：



韓國和澳大利亞的混血兒Danielle，2005年生：



韓國成員Hearin，2006年生：



韓國成員Hyein，2008年生（今年只有14歲！！）：



NewJeans將在明天零點公開第二支主打歌《Hybe Boy》的MV，屆時才會公開5位成員的名字。 出道專輯的音源獎在8月1日公開，8月8日正式發售專輯。



韓網對NewJeans反響火爆：「每個都超美啊」、「concept是曆代級」、「最近大型企劃公司的新人裡最有新人感」、「超越期待」、「歌好好聽」、「大發，MV開頭還以為是電影」、「 閔熙珍的自信不是沒有理由」、「原來這不是SM的感性，而是閔熙珍的感性啊」。



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