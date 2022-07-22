《Good Job》读剧现场公开！《打包袱》除了「巴宇」丁一宇&「翁主」俞利，「春培」李准赫也来啦

原来不止两人合体，是三人啊!!!

ENA将接档《非常律师禹英禑》的全新电视剧《Good Job》，今（22）日公开了读剧现场照，除了男女主角丁一宇与权俞利（Yuri），能看见更多演员参与。

《Good Job》是丁一宇与俞利继去年的高收视电视剧《打包袱－盗取命运》后迅速二次搭档，许多观众都在期待「巴宇」丁一宇与「翁主」俞利，在新剧能有更多亲昵互动。除了这对男女主角，在《打包袱》里饰演「春培」的李准赫，也加入了《Good Job》阵容！



《Good Job》剧情讲述财阀侦探「殷善宇」，和拥有超级视力、爱管闲事的「敦世罗」相遇之后，惊心动魄的浪漫侦探调查故事。目前公开的主演群阵容及人物设定如下：

丁一宇饰演往来於集团会长和侦探之间双重生活的「殷善宇」，除了没什么人情味之外样样都好，特别是推理能力；俞利饰演具有超视力专业多职人（N잡러）「敦世罗」，能清楚看见一公里外的事物，不过平时隐藏著这样的超能力，为生计而努力著。



阴问锡（另译阴闻锡、阴文锡）饰演殷善宇的好友「梁镇模」；宋湘恩饰演敦世罗的好友「谢娜熙」；李准赫饰演「洪室长」；车来亨饰演「韩光基」；申延宇饰演「李东熙」；赵英镇饰演「姜完秀」。



对於导演与编剧何人，官方尚未正式公开，也许和前一天的导演与编剧变动有关。《Good Job》预计在8月中旬首播，若顺利接档《奇怪的律师禹英宇》，最快会在24日开播。



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