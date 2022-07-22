【分集劇情】《魔咒的戀人》瑟菲守光終於和好！集結夥伴向宣一重打響致命商戰（ep.12）

《魔咒的戀人》講述順從不幸命運的人類男子與希望解除詛咒的幸運女神的故事，昨晚這集瑟菲暗中操控商戰、展開復仇，跟守光的關係也終於修復啦！

*以下內容包含第12集關鍵劇情！



瑟菲幫宣三重打贏兄弟之爭

宣一重把瑟菲帶到宣哲柱病房，讓她預言宣哲柱什麼時候會死，但瑟菲只說宣哲柱的血脈即將帶走他的詛咒，並囑咐宣一重去見永真財團理事長殷玉珍。 瑟菲預見到美國一家公司要被凍結資產，於是通過殷館長誘導宣一重投資該公司，導致宣一重資產被凍結、被迫拋售金華的股票，令金華集團徹底歸宣三重所有。 宣一重意識到是瑟菲搞鬼，揚言要殺了她。

殷玉珍認為瑟菲希望消除金華集團多年積累的厄運，唯有摧毀金華集團才能斬斷迴圈之鏈、救出瑟菲。 瑟菲似乎已經看到了未來：金華集團會倒塌。



守光瑟菲重修舊好

瑟菲說有些未來即便預見也無法改變，對守光說抱歉沒能救下他的媽媽; 守光安慰瑟菲說不是她的錯，幫她戴上手套以保護自己。 解開心結的兩人深情擁吻在一起，這一幕也被民俊看到。



民俊對瑟菲產生戒心

瑟菲和宣哲柱握手後精神狀態有些奇怪，突然抓著民俊的衣服說：「你就是那個將代替我把詛咒帶走的人啊！」瑟菲在守光的擁抱和安慰下恢復神志，但民俊已經對她產生戒心。



鄭賢泰擺脫催眠

美秀20年前為了讓鄭賢泰幫她逃跑，催眠鄭賢泰說瑟菲是他的女兒，如今終於帶著愧疚解除催眠。 但鄭賢泰對瑟菲的感情沒有消除，感謝瑟菲讓他在20年牢獄時光中擁有期待。 瑟菲預言他會有美滿的家庭。



下集預告裡，瑟菲決定留在民俊身邊，民俊開始手抖，似乎詛咒已經開始向他轉移。 瑟菲一直覺得媽媽可憐，現在覺得自己更加可憐。 《魔咒的戀人》香港由黃Viu煲劇平臺更新，臺灣由中華電信MOD與Hami Video獨家跟播。



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