俐落短髮＋銳利眼神＝最新大姐頭登場！《模範刑警2》金孝珍挑戰角色變身

7月30日即將播出的JTBC新續集電視劇《模範刑警2》中金孝珍將以全新角色登場，飾演TJ集團的理事千娜娜，她是會長千成大私生女，被父親當作是不存在的子女，並遭到同父異母哥哥欺負的人物。幹練短髮造型加上銳利的殺人眼神，令觀眾們看到一個全新的金孝珍。

金孝珍飾演的千娜娜，因擁有不幸福的身世而擁有狠毒的生存本能，挑戰新戲路的金孝珍，內心則是對這樣的人物感到同情與憐憫。而金孝珍也提到了千娜娜這個角色相當吸引她，在一邊分析角色的過程中，另一邊也很好奇她將會產生什麼樣的變化，千娜娜狠毒又堅強，不過這樣的性格卻不輕易在人前表露，內心充滿了憤怒、憎恨與野心，而劇中千娜娜的造型也反映了她的性格，服裝大多單調無彩色，妝容也強調大紅唇，髮型則是一頭顯得幹練的短髮。



金孝珍更表示吸引她加入《模範刑警2》成為新登場角色的原因之一，是主演孫賢周前輩在現場的熱情，時常帶動現場氣氛的孫賢周，讓金孝珍感到現場總是相當開心，劇中的演員也像家人般的相處，充滿正面能量。據中由千娜娜所帶領的TJ集團將與重案二組偵辦的連續殺人案有密切關聯，想用金錢與權力隱瞞真相的TJ集團，與誓言將犯人繩之以法的刑警們即將產生一場激烈的對決。

《模範刑警2》繼第一季大獲好評後再度以原班人馬推出第二季，拍攝部分已於今年5月全部完成，近期則集中於後期製作。JTBC將於7月30日晚間首播。



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