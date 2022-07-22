俐落短发＋锐利眼神＝最新大姐头登场！《模范刑警2》金孝珍挑战角色变身

7月30日即将播出的JTBC新续集电视剧《模范刑警2》中金孝珍将以全新角色登场，饰演TJ集团的理事千娜娜，她是会长千成大私生女，被父亲当作是不存在的子女，并遭到同父异母哥哥欺负的人物。干练短发造型加上锐利的杀人眼神，令观众们看到一个全新的金孝珍。

金孝珍饰演的千娜娜，因拥有不幸福的身世而拥有狠毒的生存本能，挑战新戏路的金孝珍，内心则是对这样的人物感到同情与怜悯。而金孝珍也提到了千娜娜这个角色相当吸引她，在一边分析角色的过程中，另一边也很好奇她将会产生什么样的变化，千娜娜狠毒又坚强，不过这样的性格却不轻易在人前表露，内心充满了愤怒、憎恨与野心，而剧中千娜娜的造型也反映了她的性格，服装大多单调无彩色，妆容也强调大红唇，发型则是一头显得干练的短发。



金孝珍更表示吸引她加入《模范刑警2》成为新登场角色的原因之一，是主演孙贤周前辈在现场的热情，时常带动现场气氛的孙贤周，让金孝珍感到现场总是相当开心，剧中的演员也像家人般的相处，充满正面能量。据中由千娜娜所带领的TJ集团将与重案二组侦办的连续杀人案有密切关联，想用金钱与权力隐瞒真相的TJ集团，与誓言将犯人绳之以法的刑警们即将产生一场激烈的对决。

《模范刑警2》继第一季大获好评后再度以原班人马推出第二季，拍摄部分已於今年5月全部完成，近期则集中於后期制作。JTBC将於7月30日晚间首播。



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