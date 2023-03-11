《無人島的DIVA》出演陣容：朴恩斌分別與蔡鍾協、金柱憲「二搭」，還有金孝珍、車學沇、李甄加盟

《當你沉睡時》與《Start-Up》編導三度合作，將推出新劇《無人島的DIVA》並找來曾在《Stove League》合作的朴恩斌、蔡鍾協飾演主角！





分別於2017年及2020年推出《當你沉睡時》、《Start-Up》的朴惠蓮作家及吳忠煥導演，時隔3年第三度合作，將推出新劇《無人島的DIVA》。該部作品描述少女「木荷」為了站上夢想的舞台而參加選秀活動，沒想到途中意外擱淺於無人島上，一困就是15年。幸運獲救後的她再度向自己的夢想前進，是一部激勵人心的電視劇。

去年（2022年）以《非常律師禹英禑》攀上事業新巔峰的朴恩斌，將飾演女主角「木荷」。即使在艱難的生活中仍不失去笑容與希望，時隔15年從無人島被救出的她，面對嶄新的、陌生的世界及人群，比任何人更加珍惜、更加愉快地度過每一天，而始終不變的是成為歌手的夢想。

而曾和朴恩斌合作過熱門電視劇《Stove League》的蔡鍾協，則成為該作品的男主角「寶傑」。他是電視臺的音樂節目的PD，在志願活動中發現被困在無人島15年的木荷。

在《模範刑警2》飾演「千娜娜」的金孝珍，將飾演頂級明星「尹蘭珠」。不過，她現在的粉絲很少，是記憶中的歌手。因為木荷而逐漸找回自己被遺忘的夢想。

金柱憲也將合流《無人島的DIVA》。此前，他曾特別出演由朴恩斌主演的《非常律師禹英禑》，為二度合作。金柱憲目前的待播作品有《浪漫醫生金師傅3》、《問問星星吧》，此次又加盟《無人島的DIVA》，令人期待。

另外，童星出身的李甄將在劇中飾演朴恩斌的少年時期，而《朝鮮律師》車學沇（N）與將出演《無人島的DIVA》與眾演員們合作。

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