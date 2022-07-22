《外星+人》7月27日全台上映！金宇彬不僅有大量動作戲還挑戰一人分飾四角！

斥資超過400億韓元打造的年度科幻武俠巨作《外星+人》將於下週三7月27日與台灣觀眾見面，全台IMAX同步上映！《外星+人》故事敘述高麗末年，為了爭奪傳說中的神劍的道士，以及在2022年追捕被關在人體內的外星人囚犯的他們之間，時間之門開啟，是部以外星人世界觀為主軸的武俠科幻動作奇幻鉅獻！

《外星+人》以獨特浩瀚的世界觀，引人入勝的故事情節，結合武俠、奇幻、動作、科幻等元素，運用精緻壯觀的特效和令人熱血沸騰的音樂，帶領觀眾跟隨充滿個性的角色們，一同進入前所未見的豐富世界觀，令許多觀眾看了都欲罷不能，都直呼這是今年最痛快有趣、最腦洞大開值回票價的巨作！柳俊烈這次在《外星+人》中飾演四不像道士「無勒」，也是繼電影《小森林》後，柳俊烈二度和金泰梨合作，兩人在《外星+人》中逗趣的互動也是本作的看點之一，據說戲外的他們感情也很好，柳俊烈還透露他和金泰梨的動作戲是個別拍攝的，會互相確認彼此的動作為對方加油，也常常一起運動，開心進行拍攝也成為他們工作的動力。



金宇彬在《外星+人》中飾演管理外星人囚犯護送任務的「卡德」一角，挑戰大量的動作戲，他表示：「運用想像力的動作戲非常辛苦，一開始感到很害怕，但在現場接受武打團隊的幫忙，讓拍攝進行得很順利！」金宇彬在電影中一人分飾4角，展現更具魅力的演技，對於是否有遇到困難的地方，他表示：「覺得在演戲的當下真的滿困難的，因為要表現出每個人物的不同之處，必須找到他們的差異點。在導演的執導之下，為了讓觀眾覺得角色之間的對話很有趣，我努力展現他們的特徵去詮釋這4個角色。」另外，對於看完《外星+人》的感想，金宇彬表示：「這是部用大銀幕會更有趣的電影，請大家一定要去戲院觀賞！也請大家不論有多忙，都記得一定要去健康檢查！」歷經大病的金宇彬隨時隨地都強調著健檢的重要性。



《外星+人》出現了高麗時代的道術動作場面、在空中飛行的太空船和外星人以及機器人，令觀眾感受到彷彿身臨其境的快感，令人看完意猶未盡，這次臺灣也特別推出《外星+人》臺灣限定影城購票禮，於各影城開放場次售票起，凡購買《外星+人》IMAX電影票1張，即可獲得限量「IMAX電影紀念海報」1張；凡購買《外星+人》一般版電影票1張，即可獲得限量「電影角色明信片」1張，數量有限兌完為止，7月27日全台上映。





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