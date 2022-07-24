【影評】《分手的決心》：用懸疑離奇的外表包裹著一段禁忌之戀

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韓國導演朴贊郁在推出《下女誘罪》(The Handmaiden)的六年後終於再有新作上映，今次拍攝《分手的決心》仍然充滿暴力血腥、懸疑離奇的情節，但比起他過去的作品在鏡頭處理上收歛不少，反而透過男女主角「一兵一賊」、性格迥異、身份懸殊的距離呈現一段早已知道沒有好結果的禁戀。



故事是以類近黑色電影的風格展開，查案成癮、時常跟踪疑犯、雖已結婚但家庭生活接近枯燥的警探海俊(朴海日 飾)在一宗疑似弒夫案遇上中國女子瑞萊(湯唯 飾)，她看似不幸卻又充滿嫌疑，但女子擁有謎一般的吸引力，在正直探員與蛇蠍美人之間築起曖昧不明的關係，電影亦不時出現經典韓歌《迷霧》，同時映襯電影模糊不清、難分真假的氛圍，好像需要撥過一層層的霧氣才能看清兩人的想法。但清楚事件始末似乎只有觀眾，他們雙方最終還是沒有讓各自得知內心深處的秘密。



相比前作《下女誘罪》多場露骨的性愛場面，今回朴贊郁明顯收斂或志不在此，不過主角兩人之間雖然沒有情慾場面，連身體接觸都屈指可數，然而在鏡頭下的小動作以至兩人的眼神交流已近呈現他們微妙的情感，肉體上雖然沒有出軌但精神上已是。雖說收起了露骨明顯的情節，但在他的鏡頭仍然豐富仔細，既有不同第一身視角製作互相凝視的慾望眼神表情，亦多用溶接剪接捕捉兩人的表情與神態，展現兩人間的內心，或是同步、或是錯摸。



還有那句貫穿整部作品的「智者樂水，仁者樂山」，再透過兩人衣服顏色，都不斷透露兩人的距離與想法大同，兩人的愛是在不同時間點才迸發，由山上的懸案開始的交接以至結尾在海邊的離別，到瑞萊家中的壁紙圖案，都佈滿山與水的意象，當中有圖案更看上去是山水合一，就似乎代表山的男人與水的女人的融合，然而又是命運注定的悲劇，也許時間、身份、地位始終都是阻礙了這段愛情的原因。



禁忌之戀注定沒有美好結果，只是仍然有人選擇力挽狂瀾，有人則選擇獨自離去，或許一段戀情或者一次分手，最令人刻骨銘心或痛徹心扉是讓這段感情充滿遺憾，可能就使人牢記一世，永不能夠忘記和放下，才是決心分手的原因。不只要剎那間的曖昧，還要求對方一輩子的抱撼。或許，愛情就是既可以轟轟烈烈，又可以是帶點甜蜜的復仇。



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