【影评】《分手的决心》：用悬疑离奇的外表包裹著一段禁忌之恋

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韩国导演朴赞郁在推出《下女诱罪》(The Handmaiden)的六年后终於再有新作上映，今次拍摄《分手的决心》仍然充满暴力血腥、悬疑离奇的情节，但比起他过去的作品在镜头处理上收歛不少，反而透过男女主角「一兵一贼」、性格迥异、身份悬殊的距离呈现一段早已知道没有好结果的禁恋。



故事是以类近黑色电影的风格展开，查案成瘾、时常跟踪疑犯、虽已结婚但家庭生活接近枯燥的警探海俊(朴海日 饰)在一宗疑似弑夫案遇上中国女子瑞莱(汤唯 饰)，她看似不幸却又充满嫌疑，但女子拥有谜一般的吸引力，在正直探员与蛇蝎美人之间筑起暧昧不明的关系，电影亦不时出现经典韩歌《迷雾》，同时映衬电影模糊不清、难分真假的氛围，好像需要拨过一层层的雾气才能看清两人的想法。但清楚事件始末似乎只有观众，他们双方最终还是没有让各自得知内心深处的秘密。



相比前作《下女诱罪》多场露骨的性爱场面，今回朴赞郁明显收敛或志不在此，不过主角两人之间虽然没有情欲场面，连身体接触都屈指可数，然而在镜头下的小动作以至两人的眼神交流已近呈现他们微妙的情感，肉体上虽然没有出轨但精神上已是。虽说收起了露骨明显的情节，但在他的镜头仍然丰富仔细，既有不同第一身视角制作互相凝视的欲望眼神表情，亦多用溶接剪接捕捉两人的表情与神态，展现两人间的内心，或是同步、或是错摸。



还有那句贯穿整部作品的「智者乐水，仁者乐山」，再透过两人衣服颜色，都不断透露两人的距离与想法大同，两人的爱是在不同时间点才迸发，由山上的悬案开始的交接以至结尾在海边的离别，到瑞莱家中的壁纸图案，都布满山与水的意象，当中有图案更看上去是山水合一，就似乎代表山的男人与水的女人的融合，然而又是命运注定的悲剧，也许时间、身份、地位始终都是阻碍了这段爱情的原因。



禁忌之恋注定没有美好结果，只是仍然有人选择力挽狂澜，有人则选择独自离去，或许一段恋情或者一次分手，最令人刻骨铭心或痛彻心扉是让这段感情充满遗憾，可能就使人牢记一世，永不能够忘记和放下，才是决心分手的原因。不只要刹那间的暧昧，还要求对方一辈子的抱撼。或许，爱情就是既可以轰轰烈烈，又可以是带点甜蜜的复仇。



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