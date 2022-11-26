《分手的決心》在青龍獎獲得延續！朴海日安慰因OST哭泣的湯唯，金憓秀感性發言讓人二度淚奔

《分手的決心》在青龍獎獲得延續！朴海日安慰因OST哭泣的湯唯，金憓秀感性發言讓人二度淚奔

電影   2022年11月26日   星期六15:07   Sani  

（封面圖源：《分手的決心》海報，第43屆青龍電影節頒獎禮截圖）

《分手的決心》在青龍電影獎狂攬7大獎項、成本屆最大贏家，除耀眼成績外，男女主角朴海日和湯唯的互動也令不少觀眾感動。

第43屆青龍電影獎昨晚在首爾舉辦頒獎禮，《分手的決心》一舉獲得了最優秀作品、最佳導演、最佳劇本、最佳男女主角、最佳電影音樂、人氣Star等7項重量級大獎。
（圖源：《分手的決心》海報）
（圖源：第43屆青龍電影節）

鄭薰姬與LA POEM一起演唱片中OST《霧》時，坐在台下的湯唯似乎再次回到了電影中的情緒，以面紙掩面哭泣。

旁邊的朴海日注意到搭檔的狀態，溫柔地輕拍她的肩膀給予安慰。

歌曲結束後，擔任MC的金憓秀深受感動地說：「海俊和瑞萊（*片中男女主角）的愛在青龍獎舞台上『終於』獲得了實現。 我看到湯唯之前一直在錄影片，歌曲開始後就一直流淚，我想這是今年青龍獎中最令人印象深刻的一幕。 在音樂出現的同時，再次成為了瑞萊。」

這一幕在韓網也引起不少討論，很多人表示跟著湯唯一起流淚：「真的是藝術人」、「瑞萊啊ᅲᅲ」、「海俊在安慰她啊，這份愛終於完成了ᅲᅲᅲ」、「這一幕本身就像電影一樣，一切都是完美」、「要去二刷電影啦」。
（圖源：《分手的決心》劇照）

《分手的決心》講的是調查失足墜亡案的刑警與死者妻子之間發生的故事，朴海日和湯唯分別飾演刑警和死者妻子，不僅展現出與角色融為一體的優秀演技，接受采訪時的互動也萌翻韓國觀眾。 當時朴海日請湯唯先回答記者提問，但湯唯沒有聽懂韓文、誤以為朴海日要牽手，於是把自己的手放上去，「雖然不懂但還是照做」的模樣令韓網友笑稱「像狗狗一樣可愛」。 而考慮到兩位演員都已結婚且育有小孩，還打趣說產生了「給雙方小孩定娃娃親的決心」XD

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