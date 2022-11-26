《分手的決心》在青龍獎獲得延續！朴海日安慰因OST哭泣的湯唯，金憓秀感性發言讓人二度淚奔

《分手的決心》在青龍電影獎狂攬7大獎項、成本屆最大贏家，除耀眼成績外，男女主角朴海日和湯唯的互動也令不少觀眾感動。

第43屆青龍電影獎昨晚在首爾舉辦頒獎禮，《分手的決心》一舉獲得了最優秀作品、最佳導演、最佳劇本、最佳男女主角、最佳電影音樂、人氣Star等7項重量級大獎。





鄭薰姬與LA POEM一起演唱片中OST《霧》時，坐在台下的湯唯似乎再次回到了電影中的情緒，以面紙掩面哭泣。



탕웨이 정훈희 안개 듣다가 울어 …

근데 박해일 표정 봐 .. pic.twitter.com/RkSMZp2k1U — 르 (@dearmyli_) November 25, 2022

旁邊的朴海日注意到搭檔的狀態，溫柔地輕拍她的肩膀給予安慰。



비상이다 탕웨이 안개 듣고 우니까 달래주는 박해일 ... ㅅㅂ 서래야..... pic.twitter.com/bTZeCvJJpu — 13 (@maydaydot) November 25, 2022

歌曲結束後，擔任MC的金憓秀深受感動地說：「海俊和瑞萊（*片中男女主角）的愛在青龍獎舞台上『終於』獲得了實現。 我看到湯唯之前一直在錄影片，歌曲開始後就一直流淚，我想這是今年青龍獎中最令人印象深刻的一幕。 在音樂出現的同時，再次成為了瑞萊。」



혜수웅니 코멘트 ..

미결로 남겨진 해준과 서래의 사랑이 마침내 이루어진 것 같다

탕웨이씨가 다시 서래가 된 것 같다며 내마음 그대로 말해줌 https://t.co/McWTfEm3MM pic.twitter.com/3uese8srOC — 13 (@maydaydot) November 25, 2022

這一幕在韓網也引起不少討論，很多人表示跟著湯唯一起流淚：「真的是藝術人」、「瑞萊啊ᅲᅲ」、「海俊在安慰她啊，這份愛終於完成了ᅲᅲᅲ」、「這一幕本身就像電影一樣，一切都是完美」、「要去二刷電影啦」。



《分手的決心》講的是調查失足墜亡案的刑警與死者妻子之間發生的故事，朴海日和湯唯分別飾演刑警和死者妻子，不僅展現出與角色融為一體的優秀演技，接受采訪時的互動也萌翻韓國觀眾。 當時朴海日請湯唯先回答記者提問，但湯唯沒有聽懂韓文、誤以為朴海日要牽手，於是把自己的手放上去，「雖然不懂但還是照做」的模樣令韓網友笑稱「像狗狗一樣可愛」。 而考慮到兩位演員都已結婚且育有小孩，還打趣說產生了「給雙方小孩定娃娃親的決心」XD



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞