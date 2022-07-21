【剧透】《非常律师禹英禑》揭露禹英禑身世，父女对话超好哭！朴恩斌&姜泰伍「无意识」互撩，太心动了

《非常律师禹英禑》收视率继续火爆行进中，第7集揭露了禹英禑（朴恩斌 饰）的身世。

第7集中，郑明锡（姜其永 饰）带领新人律师禹英禑、崔秀妍（河允景 饰）和权珉宇（朱 钟赫 饰）承接了「撤回昭德洞（幸福路）区间改造」的案子，并为此对上了知名律所泰山的王牌律师-泰秀美（陈京 饰）。 郑明锡明知该案胜诉的可能性几乎为零，却因为昭德洞有著无法用金钱比拟的价值而决定接下案子。

「昭德洞」一案从开始就充满了波折，汪洋律所认为明明可以绕道取代从中贯通的路线，但对方可能因为费用原因宁愿选择直线距离的道路兴建，如果单纯是因为费用而决定这样的路线，那么对方就违反了《行政法》的比例原则。 定好了起诉方案之后，终於等来了第一个开庭日，「泰山之王」泰秀美轻而易举地推翻了汪洋提出的方案，甚至在她的三言两语之下，昭德洞里长崔汉寿（郑奎洙 饰）和曹玄宇（金圣凡 饰）反倒变成了贪求补偿金的利己主义者。



案子陷入困境之中，汪洋必须尽快找到幸福路的违法事由，就在此时禹英禑察觉到庆海道的「战略环境影响评价」手续违规。 郑明锡指出可以打「温情牌」，禹英禑提出可以申请现场检证。 没想到第二次开庭时，汪洋辛辛苦苦找出来的证据却被泰秀美再一次轻而易举地推翻了，关键时刻禹英禑发挥了自己过目不忘的天赋，想到2019年4月庆海道给昭德洞居民委员会发的文件里有一句「设计已完成，无法变更道路路线」，该证据成了汪洋翻盘的关键。 泰秀美注意到了优秀的禹英禑，汪洋也适时提出了现场检证的要求，汪洋和泰山业界顶尖律所正式展开正面对决。

禹英禑和李俊浩（姜泰伍 饰）的LOVELINE也在逐渐展开，禹英禑想要确认自己是否喜欢对方，董格拉米（朱玄英 饰）告诉她可以试著触摸对方。 在只剩下两人的情况下，禹英禑大胆地问道：「李俊浩，我可以摸你一下吗？ 我想要确认我是不是喜欢你，想要数一数我摸你时的心跳，看看一分钟能跳多少次。」 面对突如其来的「禹式告白」，李俊浩很快收拾好了心情，反问道：「不摸我的话，心脏就不会跳得很快嘛？ 和我在一起的时候也不会吗？ 好伤心哦。」



第7集中，禹英禑既有心动也遇到了危机，禹爸爸得知女儿和泰秀美碰面后很是不安，也察觉到了韩善英（白智媛 饰）让女儿进入汪洋的真实目的，因为禹英禑是自闭儿，多年来禹爸爸只能眼睁睁地看著女儿失去了很多机会，这让他痛苦不堪。 与英熙完全明白爸爸的苦心，父母间的对话听得观众红了眼睛。

此外，根据尼尔森显示，《非常律师禹英禑》第7集全国收视率达11.7%，首都圈收视率增长至13%，引爆收视热潮。

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