《非常律師禹英禑》有趣的靈魂！繼上次在演員們的IG底下「定罪」，姜泰伍這次巧妙地運用「表情符號」來詮釋演員們的外貌XD

這些「表情符號」未免選得太精準了吧！（大笑）



在《非常律師禹英禑》開播初期， 飾演「李濬浩」的姜泰伍曾於演員們的IG底下「定罪」：朴恩斌（飾演禹英禑）──「甜蜜如巧克力般的妳，糖分服用過多罪」、姜其永（飾演鄭明錫）──「偷走我的心的你，竊盜罪」、朱鐘赫（飾演權敏宇）──「穿西裝很帥氣的你，外型詐欺罪」，引發網友們爆笑。

在一週兩次的「禹英禑DAY」，朴恩斌會更新個人Instagram，呼籲大家準時收看。（她真的好可愛、好可愛！）



照片往右滑，是朱鐘赫、朴恩斌、河允景和姜其永的合照。四位演員雙手抱胸，面帶微笑。



有趣的來了～沒有出現在合照上的姜泰伍，在貼文底下用四個表情符號留言。仔細一看…那不就是照片裡的那四個人嘛！（大笑）



繼續往右滑，與剛剛那張合照的氛圍不同，四位演員不曉得為了什麼事情爆笑。朱鐘赫更是笑到變成「S型」。



姜其永用限時動態轉發這則貼文，並表示：「你真的是因為覺得好笑才笑的嗎？鐘赫啊？」



朱鐘赫表示：「好開心..」（這是真心的嗎XD）





貼文裡還有我們「春日暖陽」的合照！

另外，提到「表情符號」，不得不提一下我們「表情富翁」禹英禑了！至少要看9次的「魔性動圖」～

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